Toni Nadal explica qué debe hacer Sinner para igualar el nivel de Alcaraz: "Tendrá que hacer un esfuerzo por..."

El exentrenador de Rafa Nadal analiza la victoria de Carlos Alcaraz en la final del US Open ante Jannik Sinner y reconoce que el murciano "rozó la perfección".

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Con los ecos de la histórica victoria de Carlos Alcaraz en la final del US Open ante Jannik Sinner aún resonando, una de las voces con más peso en el tenis mundial ha tomado la palabra. Nos referimos a Toni Nadal, el hombre que cinceló a Rafa Nadal, convirtiendo al jugador manacorí en una bestia competitiva sobre una cancha de tenis y en uno de los mejores tenistas de la historia. A juicio de Toni Nadal, Alcaraz y su equipo acertaron de pleno al analizar lo ocurrido en la final de Wimbledon para preparar el nuevo enfrentamiento entre el murciano y el de San Cándido en Flushing Meadows.

"Creo que, con muy buen tino, tanto Alcaraz como su equipo técnico tomaron buena nota de lo acontecido en el último enfrentamiento de ambos en Wimbledon. En aquella ocasión, vimos poca variedad en sus golpes y le permitió a Sinner imponer su estilo. En esta ocasión, sin embargo, fue nuestro jugador quien desde el inicio del encuentro marcó el ritmo de la contienda. Jannik se vio totalmente desbordado por la intensidad y por la variedad y calidad de los golpes de su oponente", opina Toni Nadal en su habitual columna en El País.

"Buena prueba de ello han sido sus manifestaciones en su rueda de prensa posterior a la final en la que admitió que, a día de hoy, Carlos es un competidor diferente a todos los demás, que no tiene debilidades y que él, por su parte, tendrá que hacer cambio, aunque tenga que perder algunos partidos para convertirse en un jugador un poco más imprevisible. Añadió que esto es lo que tiene que hacer para convertirse en un mejor tenista", recuerda Toni Nadal, refiriéndose a las palabras del italiano tras la final del US Open.

Toni Nadal cree que Sinner acierta en este pensamiento y sostiene que el italiano "tendrá que hacer un esfuerzo por sorprender a Carlos, el único jugador que en estos momentos lo hace todo. Y todo lo hace bien".

Toni Nadal, rendido ante el nivel de Alcaraz: "Rozó la perfección"

El que fuera entrenador de Rafa Nadal no duda es señalar que Carlos Alcaraz "rozó la perfección", en especial en el primer set de la final en la que el murciano, a juicio de Toni Nadal, "jugó a una altísima velocidad, cometió muy pocos errores y, además, supo variar el ritmo de sus golpes cuando la situación lo requería".

"El primer set del murciano es de los mejores, si no el mejor, que yo le he visto jugar a Alcaraz. Rozó la perfección, jugó a una altísima velocidad, cometió muy pocos errores y, además, supo variar el ritmo de sus golpes cuando la situación lo requería", explica Toni Nadal.

"Carlos Alcaraz es el nuevo campeón del US Open, confirmando las expectativas que nos habíamos ido haciendo durante estas dos semanas de competición en las que demostró que es el jugador más en forma del momento. Esta victoria en cuatro sets sobre el italiano Jannik Sinner ha supuesto, a buen seguro, un hito importante para Carlos. Un desenlace en la dirección contraria le hubiera otorgado a aquel un globo de moral y hubiera dibujado un panorama distinto para nuestro jugador", apunta Toni Nadal.

"Además de anotarse su sexto torneo del Grand Slam, Carlos impidió que su gran rival le igualara a cinco en este tipo de eventos y que, casi absolutamente, lo haya desbancado en la carrera para acabar el año como número uno, puesto que le acaba de robar después de que el translapino haya estado 65 semanas instalado en él. Tal vez este domingo no viéramos la mejor versión de Jannik, pero me atrevo a decir que aunque la hubiera dado, dudo que hubiera podido hacer frente a Carlos tal como jugó", concluye Toni Nadal.

