Mata a tiros a un hombre y se atrinchera en la vivienda con la mujer del fallecido en Huétor Santillán (Granada)

Un hombre muere por arma de fuego en Prado Negro, una pedanía de Huétor Santillán (Granada). La Guardia Civil trabaja para detener al autor del homicidio después de que se haya atrincherado en su vivienda con la mujer de la víctima mortal y ha abierto una investigación.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas. Hasta la pedanía de la comarca de la Vega se ha desplazado un amplio dispositivo de la Guardia Civil y personal sanitarios con una ambulancia y un helicóptero.

El alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega, afirma a 'EFE' que, tras cometer el crimen, el presunto autor se ha atrincherado en su vivienda junto a la mujer del fallecido, a la que tiene retenida.

Las primeras informaciones apuntan a que el presunto autor, un hombre de unos 60 años, al verlos llegar, los embistió con su coche. A él, le disparó con un arma de fuego y a ella la secuestró para retenerla en su vivienda.

