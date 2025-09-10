El legendario puente viejo de Mostar, escenario de la tercera parada del Red Bull Cliff Diving

Las series mundiales del Red Bull Cliff Diving han vuelto a Mostar por novena vez ofreciendo, en el legendario 'puente viejo' de la ciudad, un espectáculo insuperable. Clavados de alto nivel, hasta 27 metros de altura, en uno de los lugares más emblemáticos de la competición: el puente Stari Most, del siglo XVI, patrimonio de la humanidad.

Xantheia Pennisi, una de las clavadistas participantes asegura: "Es superespecial estar aquí, un poco difícil porque el agua se mueve y está helada a pesar de que hace calor". La australiana Xantheia está orgullosa de su actuación, ha debutado con éxito.

A Mostar han vuelto los mejores: 24 atletas se zambullen con una precisión milimétrica en el río Neretva. Rhiannan Iffland lidera la clasificación femenina y sigue fascinando a todos sus seguidores, es australiana también y con sus acrobacias sigue agrandando su leyenda: "Estoy emocionada. Tan feliz de que todo el trabajo duro haya dado sus frutos. Estoy sin palabras", explica Rhiannan Iffland.

En la categoría femenina el triunfo fue para la australiana Rhiannan Iffland (363,15 puntos), por delante de su compatriota Xantheia Pennisi (330,8) y Kaylea Arnett (323.95). La española Paula Gilabert fue décima, con un total de 270,05 puntos.

El francés Gary Hunt encabeza la clasificación masculina, le sigue muy de cerca el rumano Constantin Popovici que triunfó en Mostar a pesar de que no había podido entrenar por una lesión. Popovici estaba emocionado: "Para ser honestos no pensé que pudiera hacer este truco hoy, pero lo hice, así que estoy realmente feliz".

El clavadista rumano ganó con 459 puntos, por delante de James Lichtenstein (420,3 puntos) y Gary Hunt (412,1 puntos). Carlos Gimeno fue sexto.

La cita del Red Bull Cliff Diving World Series continúa y ya solo queda una parada, será en Boston, desde los acantilados, el 19 y 20 de septiembre.

