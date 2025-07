Yeray Álvarez, positivo en un control antidoping

Yeray Álvarez, jugador del Athletic Club, anunció este jueves en un comunicado que dio positivo en un control antidopaje. Fue tras el encuentro entre el Athletic y el Manchester United en la ida de las semifinales de la Europa League. "El positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida"

Apartado del equipo

De momento, el zaguero de los leones no podrá jugar con el equipo mientras dure la investigación, tal y como explica el propio jugador en el comunicado: "El procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad, por lo que estoy provisionalmente suspendido y no estoy autorizado a realizar declaraciones públicas adicionales".

Por su parte, el club también ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales, manifestando su total apoyo hacia el jugador. "El Athletic Club lamenta el error humano de Yeray y le muestra todo su apoyo. El jugador ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que explica que un error en su tratamiento contra la alopecia ha causado un resultado positivo en un control de UEFA".

El comunicado completo

"Hace unas semanas me comunicaron que había dado positivo en un control antidopaje efectuado por la UEFA tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Recibir esa noticia fue un golpe muy duro y, sinceramente, no me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas.

Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida. El procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad, por lo que estoy provisionalmente suspendido y no estoy autorizado a realizar declaraciones públicas adicionales.

Quiero deciros a todos vosotros que lamento mucho esta situación pero que, con el apoyo del Club, estoy trabajando en mi defensa con el convencimiento de poder volver a los terrenos de juego lo antes posible. Una vez que finalice el proceso, daré todas las explicaciones necesarias. Quiero agradecer al Athletic Club su apoyo y respaldo desde el primer momento y manifestar mi confianza en la justicia y las instituciones deportivas".

