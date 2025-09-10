La Vuelta a España reduce la contrarreloj de Valladolid: de 27,2 a 12,2 kilómetros

La organización de la Vuelta a España ha informado que la decimoctava etapa de la Vuelta ciclista a España, una contrarreloj individual con salida y llegada en Valladolid prevista para este jueves, pasa de 27,2 a 12,2 kilómetros "con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo" de la misma.

"Con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios ha decidido que la etapa contrarreloj de mañana se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y meta inicialmente previstas", informa La Vuelta.

La etapa de este jueves, una contrarreloj individual en Valladolid, estaba prevista disputarse sobre un recorrido de 27,2 kilómetros, por lo que el recorrido se ve reducido en 15 kilómetros ante el riesgo de nuevas protestas a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel-Premier Tech.

La Audiencia Nacional pregunta sobre si debe investigar las protestas en La Vuelta

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha consultado a la Fiscalía si es competente para investigar una denuncia presentada por una asociación por un presunto delito de odio en las protestas por la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España.

Fuentes jurídicas han informado este miércoles de que el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha recibido la denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que también incluye delitos de desórdenes públicos, contra la seguridad vial y lesiones.

El titular del juzgado, Santiago Pedraz, ha dictado un auto en el que incoa diligencias previas y se dirige a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de este órgano judicial para investigar la denuncia y sobre si procede admitirla a trámite, un paso habitual en estos casos. La denuncia se dirige "contra los autores materiales contra los instigadores y amparadores institucionales", entre los que la asociación citaba a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, así como contra el director técnico de la carrera, Kiko García.

Madrid, blindada de cara a la Vuelta a España

Ante la posibilidad de nuevas protestas a favor de Palestina y contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España, se va a desplegar un gran dispositivo de seguridad para blindar las dos últimas etapas en la Comunidad de Madrid. La Policía Nacional va a desplegar 1.100 agentes y la Guardia Civil otros 400 este fin de semana en Madrid para velar por la seguridad de la ronda española. Así lo ha confirmado la Delegación del Gobierno en Madrid dando luz verde a un refuerzo "extraordinario", acordado este miércoles en una reunión de coordinación de seguridad con presencia de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del Ayuntamiento de Madrid, la DGT, de la Policía Local de quince municipios, de la Federación Española de Ciclismo y de Unipublic, organizadora de la prueba ciclista.

El objetivo, según la Delegación, es compatibilizar el "legítimo derecho de manifestación" con el desarrollo de la prueba en las dos etapas que el sábado y el domingo transcurrirán por la Comunidad de Madrid, la primera entre Robledo de Chavela y el alto de la Bola del Mundo, y la segunda entre Alalpardo y la plaza de Cibeles.

