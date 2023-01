Xavi: "El Madrid psicológicamente tiene ventaja, son más experimentados en finales"

Xavi y Ancelotti, Ancelotti y Xavi, los entrenadores de Real Madrid y Barcelona se verán las caras este próximo domingo en el segundo Clásico de la temporada y en el primero en el que hay un título en juego de forma directa: la Supercopa de España.

El Madrid, acostumbrado histórica y recientemente a cosechar títulos (ganó Liga, Champions y Supercopa de España el año pasado y Supercopa de Europa este), puede que tenga algo de ventaja en la final ante el Barcelona, que levantó su último trofeo en la temporada 2020-21 ganando la Copa del Rey.

Xavi, en busca de su primer título

"Psicológicamente el Madrid tiene más ventaja, ellos tienen más experiencia en finales. Para mí el club es lo más importante y el Barça es el que debe ganar títulos. Se gane o se pierda seguiremos compitiendo para ganar más títulos. Significaría mucho ganar al Madrid", ha explicado el técnico azulgrana en la previa del Clásico de este domingo.

El catalán elogió a los blancos y a su gen competitivo en las finales: "Veo al Real Madrid como siempre, muy fuerte a la contra, con un medio del campo muy fuerte. Es el actual campeón de Liga y de Europa. En las finales tienen un gen competitivo tremendo y tenemos que igualarlo".

"Tenemos que igualar la intensidad del Madrid en las finales, les veo muy fuertes"

Xavi quitó importancia al aspecto físico y dejó claro que en una final y además contra el Madrid, no existen las excusas: "Debes jugar incluso lesionado. Jugamos a fútbol para esto, para jugar en el Barça y ganar una final. Y más contra el Real Madrid. Esta es una oportunidad de oro para ganar un título a mitad de temporada", detalló Hernández, que también hizo referencia a aquella etapa de Clásicos (2010-2013) en la que se llegó prácticamente a las manos: "No fue positiva para nadie. Tengo muy buena relación con Ancelotti, es un caballero del fútbol. Esto es una guerra deportiva, nada más. Tengo admiración por muchos jugadores del Madrid", concluyó.

Ancelotti, a añadir otro más a su vitrina en el Madrid

Por otra parte, el entrenador madridista, Carlo Ancelotti, fue preguntado por la posibilidad de conseguir el sextete (ya ha ganado la Supercopa de Europa): "No está en nuestra cabeza eso. Sólo luchar en cada competición y partido. En este momento pensamos en este título. Es lo que debemos hacer, no pensar algo que es complicado, muy difícil", dijo el italiano.

El hambre de ganar títulos es siempre diferencial en los equipos pero hablando de Real Madrid y Barcelona es difícil pensar que no la tengan: "¿No hay hambre de títulos aquí? No es verdad, hablamos de jugadores que han ganado el año pasado y que empezaron en 2013, y siguen ganando. La barriga no se llena, nunca se llenará".

"Benzema ha vuelto y el equipo sigue manteniendo el hambre de títulos, la barriga nunca se llena"

Una de las mejores noticias para el Real Madrid es la mejoría de Benzema en los últimos partidos (4 goles en los últimos 3 partidos): "Benzema ha vuelto, esto nos da mucha confianza para estos partidos. Lo veo muy motivado", aseguró Ancelotti, que ironizó sobre el estado del césped: "Está mejor que el de Cáceres" y aprovechó para volver a recalcar que el equipo no necesita refuerzos: "No necesitamos más jugadores". Mañana a partir de las 20 horas empezaremos a conocer al posible ganador de la Supercopa de España.