Xabi Alonso desmiente que Rodrygo o Valverde se negaran a jugar en alguna posición: "Eso no ha pasado"

El técnico del Real Madrid aclara que es él quien toma las decisiones tácticas y destacó la importancia de la predisposición de sus futbolistas.

Luis F. Castillo
Publicado:

Xabi Alonso salió al paso de las informaciones que apuntaban a que algunos jugadores del Real Madrid, como Rodrygo o Fede Valverde, se habrían negado a jugar en determinadas posiciones. También ha querido dejar claro que es él quien decide "lo mejor para el equipo".

"Todos tienen una buena predisposición y luego decido yo lo que es mejor para el equipo"

Xabi Alonso

El entrenador merengue fue tajante: "A mí, ningún jugador, ni Fede ni Rodrygo me ha dicho nunca que no quiere jugar en una posición. Eso no ha pasado. Todos quieren jugar y cuando no juegan les gustaría estar en el campo, pero ninguno me ha dicho que no quiera jugar en una posición. Todos tienen una buena predisposición y luego decido yo lo que es mejor para el equipo; eso lo quiero dejar claro", afirmó.

Cuestionado por la posibilidad de que Valverde repita en el lateral derecho, como ya hizo en el pasado con Carlo Ancelotti o con el propio Xabi en el Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain, el técnico elogió al uruguayo: "Está preparado. Es un futbolista importante para el equipo".

Alonso también quiso remarcar la importancia de que los suplentes cumplan con los ejercicios previos en el campo, algo que Valverde no hizo en el último encuentro ante el Kairat Almatyel último encuentro ante el Kairat Almaty: "Es algo que nos gusta que se haga -que los suplentes lleven a cabo rondos y ejercicios de calentamiento prepartido-, porque puede pasar cualquier cosa durante el calentamiento. Creo que es algo bueno. Y quiero que todos participen".

El colectivo por encima de todo

Sobre su relación con la plantilla, el técnico tolosarra se mostró confiado: "Nosotros pasamos mucho tiempo juntos y tenemos la cercanía de preparar los partidos, celebrar en la victoria duele cuando hay derrotas… y eso nos hace estar unidos. Siempre he notado esa confianza y proximidad con los jugadores; esto es algo fundamental para mí".

Para Alonso, la clave está en mantener el foco en lo colectivo: "Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos y poder hablar mucho y corregir cosas. Tengo la sensación, y lo vamos reforzando, que el equipo es lo más importante. Todos van a tener su momento y que hay que naturalizar cuando alguien espera jugar y no lo hace. Es algo con lo que tenemos que convivir y saber que va a volver a pasar".

