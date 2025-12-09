Sorteo Copa del Rey
Sorteo Copa del Rey hoy en directo: cruces de dieciseisavos de final
El torneo copero sorteará este martes los enfrentamientos de dieciseisavos ya con la presencia de Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic de Bilbao. Síguelo en directo aquí.
Entra en escena la Copa del Rey, y con ella el sorteo de 1/16 de final que acogerá por primera vez a los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.
Reglas y normas del sorteo
En esta ronda se sigue manteniendo la norma de que las eliminatorias se disputan a partido único, en el campo del rival de menor categoría y todavía sin la presencia del VAR. Los partidos se disputarán el 16, 17 y 18 de diciembre. Además, los cuatro equipos de la Supercopa de España se enfrentarán al Atlético Baleares y a tres de los cinco equipos de Primera RFEF, los más humildes del sorteo.
Equipos que estarán en el sorteo de 1/16
Por otra parte, estos son los 32 equipos que participarán en el sorteo de este martes y que buscarán una plaza entre los 16 mejores de la competición.
- Equipos que juegan la Supercopa de España: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.
- Equipos de Primera División: Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia.
- Equipos de Segunda División: Huesca, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Eibar, Albacete, Deportivo de La Coruña, Burgos y Granada.
- Equipos de Primera RFEF: Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.
- Equipos de Segunda RFEF: Atlético Baleares.
¡Sigue en directo el sorteo!
Recuerda que puedes seguir la retransmisión y el streaming en directo del sorteo de Copa del Rey de 1/16 de final aquí, en la parte inferior de esta noticia, con los emparejamientos y la última hora desde la Ciudad de Fútbol de las Rozas.
Equipos que se 'echan' de menos en el sorteo de Copa del Rey
Pese a que no ha habido muchas sorpresas en las rondas previas, el sorteo de Copa del Rey no contará con dos equipos de Primera División que fueron eliminados en 1/32, concretamente Girona y Oviedo, que cayeron ante Ourense y Atlético Baleares. Otros históricos como el Zaragoza tampoco estarán después de que el Burgos se impusiera por 0-1 en la Romareda. Los equipos andaluces tampoco tuvieron su mejor ronda ya que Almería, Málaga y Cádiz no participarán en el sorteo de hoy.
¡Los grandes estrenan a escena en la Copa!
Después de tres rondas, los cuatro equipos que jugarán la Supercopa de España (Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic) entran a escena en la Copa del Rey 2025-2026 para disputar la ronda de 1/16 de final, donde se medirán al único equipo de Segunda RFEF (atlético Baleares) y tres de los cinco de Primera RFEF. Un premio para los más humildes de la competición, quienes actuarán como locales recibiendo a los mejores en la historia de la competición.
¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025-2026! Día siempre importante y bonito en el fútbol español, el torneo copero avanza y con él llegan por fin cuatro de los más grandes de la competición: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao, que entrarán en juego en esta ronda.
¡Vamos ya con la previa del sorteo, las normas, equipos y funcionamiento de este! ¡ARRANCAMOOOS!
