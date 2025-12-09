Sorteo Copa del Rey hoy en directo: cruces de dieciseisavos de final

Entra en escena la Copa del Rey, y con ella el sorteo de 1/16 de final que acogerá por primera vez a los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.

Reglas y normas del sorteo

En esta ronda se sigue manteniendo la norma de que las eliminatorias se disputan a partido único, en el campo del rival de menor categoría y todavía sin la presencia del VAR. Los partidos se disputarán el 16, 17 y 18 de diciembre. Además, los cuatro equipos de la Supercopa de España se enfrentarán al Atlético Baleares y a tres de los cinco equipos de Primera RFEF, los más humildes del sorteo.

Equipos que estarán en el sorteo de 1/16

Por otra parte, estos son los 32 equipos que participarán en el sorteo de este martes y que buscarán una plaza entre los 16 mejores de la competición.

Equipos que juegan la Supercopa de España: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.

Equipos de Primera División: Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia.

Equipos de Segunda División: Huesca, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Eibar, Albacete, Deportivo de La Coruña, Burgos y Granada.

Equipos de Primera RFEF: Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia y Ourense.

Equipos de Segunda RFEF: Atlético Baleares.

¡Sigue en directo el sorteo!

Recuerda que puedes seguir la retransmisión y el streaming en directo del sorteo de Copa del Rey de 1/16 de final aquí, en la parte inferior de esta noticia, con los emparejamientos y la última hora desde la Ciudad de Fútbol de las Rozas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.