Barcelona - Eintracht de Frankfurt: partido de Champions League y resultado, en directo (0-0)

En el lado germano, los de Dino Toppmöller atraviesan una temporada muy irregular, en la que les está costando encadenar buenos resultados. Prueba de ello es el séptimo puesto que ocupan en la Bundesliga y los cuatro puntos que acumulan en Liga de Campeones, donde sólo pudieron ganar en la jornada 1 al Galatasaray (5-1).

Además, Liverpool y Atlético de Madrid consiguieron golearles, mientras que su mejor partido fuera de casa fue el empate sin goles en el Diego Armando Maradona.