Liga de Campeones
Barcelona - Eintracht de Frankfurt: partido de Champions League y resultado, en directo (0-0)
Primera parte del partido de fútbol de Champions League entre Barcelona y Eintracht de Frankfurt. Sigue el encuentroen directo y consulta todos los goles y el resultado aquí.
Min. 5. Barcelona - Eintracht de Frankfurt: 0-0
Tiro mordido de Lewandowski en la frontal. Estaba solo y le pegó fatal a la pelota.
Min. 3. Barcelona - Eintracht de Frankfurt: 0-0
Fuera de juego de Knauff. Dejaron correr la jugada pero era clarísimo.
Min. 1. ¡RUEDA EL BALÓN EN EL CAMP NOU!
¡Empieza el partidooo! Primer balón para el Eintracht de Frankfurt ante el Barcelona.
¡Vuelve a sonar el himno de la Champions en el Camp Nou!
1.140 días después, el himno más emblemático del fútbol continental vuelve a la casa azulgrana.
Repasamos las alineaciones OFICIALES del Barça vs Eintracht
- FC BARCELONA: Joan García; Balde, Cubarsí, Koundé, Gerard Martín; Eric García, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
- EINTRACHT DE FRANKFURT: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri, Götze; Knauff.
Hansi Flick no se fija en el Real Madrid en Liga
El entrenador del Barcelona insistió en rueda de prensa en que la prioridad absoluta pasa ahora por la competición europea: "A este nivel, cuando los contrarios son el Real Madrid, el Atlético o el Villarreal tienes que dar el máximo, pero el partido más importante ahora es contra el Eintracht", remarcó.
Sin Jonathan Burkardt, su referencia en ataque
Y por si no fuera ya complicado el objetivo de sacar algo positivo de su visita a Barcelona, el Eintracht no podrá contar con su mejor jugador ofensivo esta temporada, el delantero Jonathan Burkardt. El delantero germano cayó lesionado en el duelo frente a la Atalanta por una lesión muscular de la que no se ha recuperado.
Temporada muy irregular de los alemanes
En el lado germano, los de Dino Toppmöller atraviesan una temporada muy irregular, en la que les está costando encadenar buenos resultados. Prueba de ello es el séptimo puesto que ocupan en la Bundesliga y los cuatro puntos que acumulan en Liga de Campeones, donde sólo pudieron ganar en la jornada 1 al Galatasaray (5-1).
Además, Liverpool y Atlético de Madrid consiguieron golearles, mientras que su mejor partido fuera de casa fue el empate sin goles en el Diego Armando Maradona.
Ter Stegen, principal novedad en la lista
Ter Stegen fue "reintervenido" el pasado mes de julio tras volver a sufrir problemas de espalda, por los que ha estado más de cuatro meses de baja. A pesar de su regreso, el guardameta alemán no será titular, ya que Hansi Flick explicó que Joan Garcia es el portero elegido para defender la portería del conjunto catalán.
Otra buena noticia son las vueltas de Frenkie de Jong y Fermín López. El neerlandés volvió a tener minutos frente al Betis después de perderse los dos encuentros anteriores por motivos personales y un proceso vírico, mientras que el español también entró en el tramo final del encuentro, dejando atrás la lesión sufrida en Stamford Bridge.
Pedri y Raphinha cambian totalmente al Barça
El español y el brasileño han cambiado la cara al equipo. Pedri, con tres asistencias en los últimos dos partidos, y Raphinha, con un gol y una asistencia, ofrecen intensidad y resultados. Ante el Betis el brasileño no disputó un solo minuto y el canario fue sustituido en el minuto 63.
¿Ferran o Lewandowski? Flick parece tenerlo claro
La presencia de Fermín, Lewandowski y 'Raphinha' son las tres novedades del once titular del técnico del Barcelona. Lewandowski reemplaza a Ferran Torres -autor de un hat-trick contra el Betis- como '9'; Raphinha, a Marcus Rashford en el extremo izquierdo; y Fermín actuará en la mediapunta... lo que devolverá a Lamine Yamal a la banda derecha en detrimento de Roony Bardghi.
El Barça recupera gol: 11 goles marcados en tres partidos
El equipo culé ha mejorado mucho en ataque en las últimas semanas, recordando al equipo que consiguió el triplete nacional el curso pasado. Prueba de ello son los 11 goles anotados en los últimos tres partidos... en los que Lamine Yamal y Ferran Torres han marcado seis de ellos. No obstante, otros dos jugadores han sido claves para la mejora: Pedri y Raphinha.
Alineación oficial del Eintracht hoy ante el Barcelona en el Camp Nou
¡También tenemos el 11 de Dino Toppmöller! Salen los alemanes con Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri, Götze; Knauff.
Un Eintracht de Frankfurt en plena crisis
El Eintracht llega al Camp Nou en plena crisis de resultados y con la zaga más goleada de la Bundesliga. Prueba de ello es la derrota del pasado fin de semana en liga ante el RB Leipzig (6-0) y la sufrida en su casa en el último duelo de Champions frente a la Atalanta.
La última visita de los alemanes a Barcelona es de infausto recuerdo para el aficionado culé, con remontada en los cuartos de final de la Europa League (2-3) y fiesta en unas gradas del 'viejo' Camp Nou tintadas de blanco.
Ya tenemos alineación oficial hoy del Barcelona contra el Eintracht de Frankfurt
¡Tenemos el 11 oficial de Flick para el encuentro de hoy en el Camp Nou! Joan García; Balde, Cubarsí, Koundé, Gerard Martín; Eric García, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
No quiere complicarse el Top 8
Ahora el Barça quiere trasladar esa buena dinámica a la máxima competición continental, en la que le urge hacerse con los tres puntos si no quiere verse abocado a la ronda de playoffs.
Y es que las derrotas ante Chelsea y PSG y el empate frente al Brujas han complicado el rumbo del equipo de cara al 'Top 8', del que se encuentra a tres puntos de distancia.
Tres victorias seguidas en Liga tras la derrota ante el Chelsea
El equipo de Hansi Flick parece haber recuperado la frescura y la alegría en su fútbol en las últimas jornadas ligueras. Después de la dolorosa derrota de Champions ante el Chelsea (3-0), el Barça ha enlazado tres victorias consecutivas de nivel para asaltar el liderato en LaLiga: Deportivo Alavés (3-1), Atlético de Madrid (3-1) y Real Betis (3-5).
Vuelve la Champions League al Camp Nou
El Camp Nou volverá a escuchar el himno de la Liga de Campeones más de tres años después. Aquel 26 de octubre de 2022 el Barça cayó derrotado con estrépito frente el Bayern Múnich (0-3), y ahora vuelve a ser un equipo alemán el que aparece en otra fecha importante para el feudo azulgrana. Eso sí, muy diferente es la situación del equipo actual con respecto a aquel dirigido por Xavi Hernández.
Barcelona - Eintracht de Frankfurt: Partido de Champions League hoy en directo | Resultado, resumen y goles
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Barcelona y Eintracht de Frankfurt en directo! La jornada 6 de la fase liga de la Champions League enfrenta a españoles y alemanes.
Será un partido en el que los azulgranas, en el estreno continental del 'nuevo' Camp Nou, quieren seguir confirmando su buen momento de forma tras tres victorias consecutivas en Liga y acercarse al Top 8 de la clasificación.

