Fede Valverde: "Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar"

Fede Valverde, futbolista del Real Madrid, ha publicado un comunicado en sus redes sociales para desmentir las informaciones que aseguraban que el jugador uruguayo se habría negado a jugar en el lateral derecho en el partido ante el Kairat Almaty en la Champions League este martes.

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", asegura Valverde en el mensaje publicado en su cuenta de X.

El futbolista uruguayo sostiene que tiene "una buena relación" con Xabi Alonso y aclara ue siempre le ha comunicado al tolosarra su disposición para jugar en cualquier posición.

"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", apunta Valverde.

"Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", finaliza el comunicado de Fede Valverde.

Comunicado íntegro de Fede Valverde

