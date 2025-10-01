Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Fede Valverde: "Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar"

El futbolista uruguayo publica un comunicado negando cualquier problema con Xabi Alonso y asegurando que nunca se ha negado a jugar.

Fede Valverde, en un partido con el Real Madrid

Fede Valverde, en un partido con el Real MadridReuters

Publicidad

Fede Valverde, futbolista del Real Madrid, ha publicado un comunicado en sus redes sociales para desmentir las informaciones que aseguraban que el jugador uruguayo se habría negado a jugar en el lateral derecho en el partido ante el Kairat Almaty en la Champions League este martes.

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", asegura Valverde en el mensaje publicado en su cuenta de X.

El futbolista uruguayo sostiene que tiene "una buena relación" con Xabi Alonso y aclara ue siempre le ha comunicado al tolosarra su disposición para jugar en cualquier posición.

"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", apunta Valverde.

"Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", finaliza el comunicado de Fede Valverde.

Comunicado íntegro de Fede Valverde

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso.

Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos.

Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Selfie mortal a 5.000 metros de altura: se quita el arnés para hacerse un foto, resbala y cae al vacío

Selfie mortal a 5.000 metros de altura en China

Publicidad

Deportes

La camiseta con la que hoy jugará el PSG en Barcelona

Sira Martínez, patrona de la Fundación Xana: "Que la camiseta del PSG lleve el logo Fundación Xana es superbonito"

La ciclista navarra Paula Ostiz

Paula Ostiz y nueve días en sueño: tres medallas para la gran promesa del ciclismo mundial

Fede Valverde, en un partido con el Real Madrid

Fede Valverde: "Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar"

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles en Almaty
Fútbol

¿Mbappédependencia? El francés firma más de la mitad de los goles del Real Madrid

Selfie mortal a 5.000 metros de altura en China
Alpinismo

Selfie mortal a 5.000 metros de altura: se quita el arnés para hacerse un foto, resbala y cae al vacío

José Mourinho, en el banquillo del Benfica
Champions League

Mourinho desvela el mensaje de Florentino Pérez tras su fichaje por el Benfica

El nuevo técnico del Benfica revela que aún mantiene relación con el presidente del Real Madrid.

El enfado de Alcaraz con el juez de silla
Tenis

El tremendo enfado de Alcaraz en la final de Tokio: "Ok, no has jugado al tenis en tu vida"

El número 1 del mundo explotó contra el juez de silla después de ser amonestado por tardar en sacar en el primer set.

Audiencia Provincial de Ávila

Condenado a 25 años de cárcel un exentrenador del Real Ávila cadete por agresiones sexuales a dos menores

Marcus Rashford celebra uno de sus goles ante el Newcastle

FC Barcelona - PSG: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League

Julián Álvarez y Griezmann celebra un gol ante el Eintracht de Francfort

El Atlético sigue de dulce y golea al Eintracht de Fráncfort en la Champions (5-1)

Publicidad