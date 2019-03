Wenger: "No estamos pensando en fichar a Ibrahimovic"

El entrenador del Arsenal, el francés Arsene Wenger, ha negado este viernes estar interesado en hacerse con los servicios del delantero sueco del París Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic y ha asegurado que está "sorprendido" por los rumores.

"En este momento no", respondió Wenger al ser preguntado sobre si ha tanteado el fichaje. "Tenemos otras cosas por las que preocuparnos en este momento. No estamos pensando en Zlatan", añadió. "Estoy sorprendido de que me hayan planteado esto", le dijo el francés a los periodistas presentes en la ciudad deportiva de los 'Gunners'.

Ibrahimovic termina contrato este verano

Ibrahimovic, de 34 años, termina contrato con el PSG a final de la presente temporada y todo apunta a que abandonara el conjunto francés con destino a una nueva liga. El internacional sueco, en una brillante carrera de 17 años, ha jugado en el Malmoe, Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona y Milán, además de PSG.

Esta temporada, Zlatan, que se ha coronado con su equipo campeón de la Ligue 1 a falta de ocho jornadas para el final, ha anotado 31 tantos. En el año 2000, el díscolo delantero sueco rechazó fichar por el Arsenal al negarse a hacer una prueba ante los ojos de Wenger.

"Arsene me dio la famosa camiseta roja y blanca con el número 9 y el nombre Ibrahimovic. Estaba tan feliz que incluso me tomé una foto", dijo Zlatan en una entrevista con el diario 'The Sun' hace varios años.

"Fue un momento fantástico. El Arsenal tenía un gran equipo y me habían hecho una camiseta personalizada. Entonces, esperé a que me convenciera de que fichara por su equipo. Pero ni siquiera lo intentó", rememoró.

"No me llegó a hacer una oferta seria, fue algo como: 'Quiero ver si eres bueno, qué tipo de futbolista eres. Haz una prueba'", relató. "No me lo podía creer y le dije: 'No puede ser, Zlatan no hace audiciones'", añadió.