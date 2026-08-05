Sumar pide que España no organice con Marruecos el Mundial 2030

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir que España deje de compartir con Marruecos la organización del Mundial de fútbol de 2030, que también tiene como sede a Portugal, "a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta". En dicho texto, formado por tres diputados de Izquierda Unida -dentro de Sumar- y una cuarta parlamentaria del grupo en la Cámara Baja, Sumar insta al Gobierno a trasladar formalmente a la FIFA, a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Ejecutivo portugués "la necesidad de realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta" del evento deportivo.

Sumar sostiene que la organización del Mundial 2030 moviliza "recursos públicos, compromete garantías estatales, condiciona inversiones e infraestructuras y proyecta internacionalmente a los países anfitriones" y que ello obliga a exigir a quienes participan en su organización "un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los principios democráticos que deben regir la actuación de los poderes públicos".

De esta forma, la formación de la Cámara Baja pide al Gobierno solicitar a la RFEF activar los mecanismos institucionales previstos por la FIFA para revisar el cumplimiento de los estatutos y su política de derechos humanos y llevar a cabo un estudio independiente, público y actualizado de los "riesgos para los derechos humanos en países anfitriones", que se remita al Congreso en un plazo de seis meses.

Para Sumar se debe impulsar ante la FIFA una reforma de los procedimientos de adjudicación y seguimiento de grandes competiciones para incorporar cláusulas que garanticen el respeto a los derechos humanos e incluir la posibilidad de revisar o retirar la condición de anfitrión cuando haya incumplimientos "graves".

En la propuesta, la formación también exige esclarecer los hechos ocurridos en la frontera de Ceuta, la identificación de las personas fallecidas y desaparecidas, la depuración de las responsabilidades que correspondan y la adopción de mecanismo eficaces de alerta temprana, protección de menores y salvamento de vidas.

Livre pide organizar el Mundial 2030 sin Marruecos

La prospuesta de Sumar se une a la del partido ecologista portugués Livre, que ha enviado una carta al Ejecutivo de su país y a la Federación de Fútbol para plantear que Marruecos no participe en la organización del Mundial 2030 junto con España y Portugal.

"Se ha vuelto insostenible la participación de Marruecos en la coorganización del Campeonato Mundial de Fútbol de 2030 junto con Portugal y España", asegura Livre.

El partido ecologista luso denunció que, a las "décadas de violaciones sistemáticas por parte del régimen marroquí de los derechos humanos de su propio pueblo o la negación de la autodeterminación y represión violencia del pueblo saharaui", se suma ahora "la instrumentalización de ciudadanos marroquíes en Ceuta", incluidos menores, para un "ataque" a las fronteras con España.

"Este acontecimiento confirma que no existen condiciones ni garantías políticas de seguridad y de cooperación leal entre Marruecos y España y Portugal para mantener esta organización conjunta", argumenta Livre.

Desde que el pasado jueves, 30 de julio, entraran irregularmente a territorio español (Ceuta) unas 72.000 personas desde Marruecos, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior español, aunque alrededor de 70.000 de ellos ya regresaron a su país.

El Mundial de 2030 será organizado de forma conjunta por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones, como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo.