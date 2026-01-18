Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Volvería a entrenar al Real Madrid? La sorprendente respuesta de José Mourinho...

El que fuera entrenador blanco de 2010 a 2013 no dudó en responder a su manera.

Jose Mourinho en un partido del Benfica

Jose Mourinho en un partido del BenficaEFE

En medio del terremoto blanco, José Mourinho fue preguntado por si tendría interés en volver a entrenar al Real Madrid, y su respuesta no dejó indiferente a nadie. El ahora técnico del Benfica quiso dejar clara su opinión después de que su equipo se impusiera al Rio Ave (0-2) en la jornada 18 de la liga portuguesa.

"No cuenten conmigo para las telenovelas..."

"No cuenten conmigo para las telenovelas. Hay buenas telenovelas, pero son muy largas; te pierdes uno o dos capítulos y luego pierdes el hilo. No cuenten conmigo, porque no veo telenovelas", explicó el técnico luso.

El nombre de Mourinho ha sonado en los últimos meses, como otros muchos, aunque su vuelta al Bernabéu nunca ha estado ni mucho menos cerca. Entrenadores como Zidane y Klopp, ahora sin equipo, sí sonaron con más fuerza cuando Xabi empezó a ser cuestionado. No obstante, después de que se anunciara la salida del tolosarra el pasado lunes, el Real Madrid apenas tardó ocho minutos en anunciar que su reemplazo sería Álvaro Arbeloa.

Arbeloa, hasta final de temporada

Ahora bien, la idea del club blanco sería mantener al salmantino a final de temporada, y es que se confía en que con la actual plantilla Arbeloa pueda sacar más rédito de lo que habría hecho Xabi. De momento, el que fuera lateral madridista se estrenó en el banquillo siendo eliminado ante el Albacete en octavos de Copa del Rey, y este pasado sábado consiguió ante el Levante su primera victoria oficial. Dependiendo del rumbo que vaya tomando el equipo en estos meses, y de cómo termine la temporada, la directiva merengue evaluará las opciones para el banquillo de cara a 2027.

El propio Arbeloa salió en defensa de sus jugadores, y también de Florentino Pérez, tras la histórica pitada y pañolada al equipo este sábado 17 de enero: "Entiendo los pitos y respeto mucho a la afición del Bernabéu... ¿Sobre los cánticos de 'Florentino, dimisión'? Sé de donde vienen, esa gente no quiere al Madrid, Florentino es junto a Santiago Bernabéu la persona más importante de este club...".

Mourinho se 'reencontrará' con el Madrid en Champions

Mourinho, por su parte, sigue centrado en pelear el título del Liga con el Benfica, que está a siete puntos del Oporto (un partido menos). Además, el próximo 28 de enero recibirá al Real Madrid en la última jornada de la liguilla de la Champions, donde los lisboetas apenas han sumado seis puntos y luchan por meterse en el top 24 que les permita jugar la eliminatoria de 1/16.

