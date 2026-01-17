Arbeloa, tras los cánticos de 'Florentino, dimisión': "No quieren al Madrid, sabemos de donde vienen esos pitos"

En su 43º cumpleaños y tras su primera victoria en el banquillo madridista, Álvaro Arbeloa no dudó en defender a sus jugadores, y especialmente a Florentino Pérez, tras los pitos y los cánticos de "Florentino, dimisión" en el Real Madrid-Levante (2-0).

El exjugador blanco aceptó los pitos de la afición merengue, pero fue muy tajante a la hora de hablar sobre los cánticos, y alguna pancarta que otra, que pedían la dimisión del presidente.

"Se de donde vienen los pitos a Florentino, esa gente no quiere al Madrid, no me van a engañar"

"Sé de donde vienen los pitos, estas campañas, no son de gente que no quiere a Florentino sino que no quieren al Madrid. No me van a engañar, es la persona más importante de este club junto a Bernabéu y los madridistas somos conscientes de lo que ha hecho Florentino por este club. Sabemos de dónde vienen estos pitos".

"¿Vinicius? Tengo que ganarme su cariño como entrenador"

Arbeloa dejó claro en varias ocasiones que entiende y respeta la reacción del Bernabéu, al que asegura que "tenemos que darles mucho más y sobre todo esta semana". Se centró especialmente en Vinicius, el jugador más señalado por la parroquia blanca: "Refleja lo que es un jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho este jugador siendo un niño en el Madrid no lo han hecho muchos. Nos va a dar muchos títulos, como ya ha hecho... Ahora me tengo que ganar su cariño como entrenador. Eran pitos para mí también", siguió diciendo el salmantino.

"He tenido 11 valientes... y esta semana 20"

En su defensa a capa y espada de los jugadores, Arbeloa les tildó de "valientes" tras lo vivido en las últimas horas: "Me ha gustado que todos los jugadores han querido el balón, he tenido once valientes y esta semana 20. Todos han trabajado muy bien y estoy muy orgulloso de mis jugadores", explicó el que fuera entrenador del Real Madrid Castilla hace una semana. También echó un capote a Bellingham y Huijsen, señalados por la afición: "Es uno de los líderes. Hay sacar su mejor versión y que sean felices", dijo del inglés antes de poner en valor a Dean: "Para mí el puesto más exigente en el Madrid es el de central. No ha sido fácil para él porque ha estado parado mucho tiempo, cuando vienes de lesión y sin jugar mucho es normal. Le voy a esperar".

Tras el KO copero y una victoria obligada pero no balsámica, la primera gran prueba del entrenador al frente del equipo será ante el Mónaco este miércoles en Champions. Y el próximo fin de semana en la Cerámica ante el Villarreal (3º), todavía más...

