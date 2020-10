Virginia Torrecilla, en Twitter: "Los que no queréis que el fútbol femenino crezca no estéis, no os necesitamos"

Aún queda un gran trecho en el camino por la igualdad de género en el fútbol. La diferencia de salarios y reconocimiento, entre otras, siguen poniéndose de manifiesto frecuentemente a día de hoy.

Es por ello que muchas futbolistas expresan su descontento a través de las redes sociales. Virginia Torrecilla es una de ellas. La jugadora del Atlético de Madrid ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para dejar un mensaje en defensa de la igualdad en el deporte y dejar un recado a quienes no quieren el progreso del fútbol femenino: "No os necesitamos".

"Oye enserio empezáis a cansar... Los que nos queréis que el fútbol femenino crezca no estéis, no pasa nada! No os necesitamos, enserio!! No rajéis, no me sigáis... Porque no creo que vaya a hablar de otra cosa que NO sea de futfem. Venga, besis de nuevo!", ha escrito en Twitter la jugadora rojiblanca, que sigue recuperándose del tumor cerebral del que se operó hace unos meses.

La capitana de la selección española ha recibido el cariño y el apoyo de la plantilla del Atlético de Madrid en todo momento. Ahora, mientras se recupera lucha por los derechos del fútbol femenino. Pronto volverá a hacer disfrutar a los aficionados al fútbol.