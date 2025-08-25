Ancelotti cumple su promesa y sorprende en Brasil 'falando' en portugués

Carlo Ancelotti cumplió una de las promesas que hizo al asumir como seleccionador de Brasil: ofrecer una rueda de prensa en portugués. Apenas tres meses después de su llegada en mayo, el técnico italiano se dirigió este lunes a cientos de periodistas en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro. "Tengo un profesor muy bueno y estoy intentando aprender lo más rápido posible, aunque no sé qué calificación me dará él después de esta rueda de prensa", comentó con humor.

"El portugués es un idioma muy bonito, un poco cantado y por eso me gusta mucho"

El exentrenador del Real Madrid confesó que le gusta estudiar y aprender nuevos idiomas: "El portugués es un idioma muy bonito, un poco cantado y por eso me gusta mucho". Durante la comparecencia, de unos 50 minutos, entendió la mayoría de preguntas sin necesidad de traductor, aunque reconoció alguna dificultad cuando los periodistas hablaban muy rápido. Su discurso, en general inteligible, se vio salpicado por palabras en español e incluso un 'weekend' en inglés.

En la misma cita, Ancelotti anunció una lista de 23 convocados para los dos próximos compromisos de la Canarinha en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, ante Chile el 4 de septiembre en el Maracaná y frente a Bolivia el día 9 en los 4.100 metros de altitud de El Alto. La gran sorpresa fue la ausencia de Neymar, Vinícius y Rodrygo. "La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal", explicó el técnico, que dejó fuera a nueve futbolistas de la última convocatoria.

VUelve Lucas Paquetá

El seleccionador aclaró que Neymar quedó excluido por la nueva lesión que padece, mientras que Vinícius y Rodrygo no entraron porque ya los conoce muy bien. Además, el delantero del Real Madrid está sancionado con un partido por acumulación de amarillas. Entre las novedades aparecen jugadores como Kaio Jorge (Cruzeiro), actual goleador del Campeonato Brasileño, y el regreso de Lucas Paquetá, ausente desde que comenzó la investigación por supuesta complicidad en fraudes de apuestas deportivas.

Con Brasil ya clasificada matemáticamente para el Mundial desde junio, Ancelotti aprovechará estos encuentros para probar futbolistas menos habituales y empezar a dar forma al equipo que disputará la cita en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Tras los partidos de septiembre, Ancelotti ya podrá comenzar a montar el equipo que jugará el Mundial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com