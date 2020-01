Vietto, sobre su fichaje por el Valencia: "Me decanté por Marcelino y por ser un grande de España"

Vietto jugará en el club de Mestalla en calidad de cedido por el Atlético de Madrid hasta el próximo 30 de junio, aunque el acuerdo cerrado este jueves contempla una opción de compra para el Valencia.

"Recibí la llamada de Marcelino y para mí fue muy importante. Lo conozco, él me conoce y -en el Villarreal- estuve muy cómodo y con confianza con él. Buena parte de venir acá es esa, además de que el Valencia es un club grande de España y eso influye mucho", ha dicho Vietto en la presentación.

Además, Vietto, que tiene la conocida como cláusula del miedo que le impedirá enfrentarse al Atlético de Madrid, ha reconocido que el acuerdo entre clubes para fichar por el Sporting de Portugal estaba cerrado pero no por su parte.

"Los clubes habían llegado a un acuerdo pero yo estaba en Argentina y no había decidido porque quería tomármelo con tranquilidad y sucedió que me llamó el entrenador y el que llamaba era el Valencia", ha añadido.

El atacante argentino reconoció que en el pasado verano ya hubo un interés por parte del Valencia que finalmente no cuajó. "Ahora ha salido la oportunidad de nuevo y se ha dado. Me llamó y me dijo si estaba con confianza para venir y yo le dije que sí y que necesitaba confianza también por parte de él", ha explicado.

Respecto a su posición natural en el campo Vietto ha comentado que es de "segunda punta siempre acompañando a un 9 de referencia" pero que también puede jugar en banda o como delantero centro.