El vestuario del Real Madrid, "a muerte" con Lopetegui: "Confiamos en él desde el minuto uno hasta el final"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha asegurado que deben "levantar la cabeza" tras la derrota ante el Levante en el Santiago Bernabéu (1-2) para acabar "cuanto antes" con la racha de cinco partidos consecutivos sin ganar, y ha afirmado que en la primera parte les condenaron "dos errores puntuales".

"Hay que intentar levantar la cabeza y acabar cuanto antes con esta mala racha. Estamos a tiempo a todavía de todo y cuanto antes encaminemos una racha buena de partidos, mejor", señaló en zona mixta tras el encuentro.

Además, el central apuntó que tuvieron mala suerte de cara a portería en la segunda mitad. "La primera parte nos condena con dos errores puntuales, prácticamente con dominio del juego, ante un Levante que en la segunda parte ha sufrido mucho. Hemos generado muchísimas ocasiones. Se nos resistía el primer gol, luego lo hemos conseguido y al final hemos tenido otros factores que nos han influido a la hora de no aumentar el marcador", subrayó.

Marcelo, 'dardo' a la prensa

El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira aseguró que están "a muerte con Lopetegui" tras la derrota con el Levante (1-2) en la novena jornada de Liga y aseguró que es "injusto" criticarle, algo que ya "hicisteis" con Benítez, dijo señalando a la prensa. "Con el míster estamos a muerte. Nos dice las cosas muy claras, tiene un trato muy bueno con nosotros. Es injusto, como hicisteis con Benítez. No me gusta que no dejen trabajar al entrenador", dijo Marcelo.

El brasileño, además, rechazó que tengas problemas con el gol. "No es una pregunta para mí. Recuerdo que cuando Cristiano no marcaba, la prensa decía que se necesitaba un delantero y luego calló las bocas. Es muy injusto valorar al principio de la temporada a los delanteros", comentó.

"Esto es muy injusto. Los periodistas, cuando preguntan, forman opinión. Estamos preocupados, la presión de jugar en el Madrid es tremenda. Hay que dar la cara en el campo y ante las cámaras. No tenemos miedo, sí preocupación", agregó Marcelo.

"Hemos hecho grandes cosas, el balón no ha querido entrar. El míster quiere recuperar la confianza. Hemos tirado 33 veces y no ha entrado ningún balón. Debemos tener la cabeza bien alta para volver a ganar partidos", apuntó. Por último, el segundo capitán de los blancos comentó que les "cuesta que entre" el balón. "El Levante no ha hecho mucho, ha aprovechado nuestros fallos al principio y hemos intentado al menos empatar el partido. Hemos terminado el partido muertos porque nos hemos dejado la piel", finalizó.

Lucas Vázquez: "Estamos a muerte con Lopetegui"

El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez pasó por zona mixta para analizar la derrota frente al Levante (1-2) y aseguró que, a pesar de la mala racha, el equipo confía en Julen Lopetegui "desde el minuto uno hasta el final".

"Confiamos en Lopetegui desde el minuto uno hasta el final. Los jugadores no somos nadie para opinar de la continuidad del entrenador, estamos a muerte con él", dijo Lucas Vázquez tras el quinto partido del Real Madrid sin lograr los tres puntos. "Al final, analizando un poco el partido ves que el equipo lo dio todo para conseguir la victoria. Al final los detalles hicieron que fuese una derrota. Estamos centrados en el martes y en conseguir la victoria", declaró.

"Hay que seguir la línea de hoy. El resultado no era el que esperábamos ni el que queríamos. Si seguimos así, ganaremos", completó.

La opinión de Ceballos

El futbolista andaluz Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, ha afirmado que en el vestuario merengue "todo el mundo está a muerte" con su entrenador, Julen Lopetegui, pese a la derrota contra el Levante UD (1-2) en la novena jornada de LaLiga.

"Aunque veníamos de perder dos partidos, estábamos a dos puntos del líder; era un buen momento para ponernos primeros y no hemos aprovechado la ocasión. En el próximo partido toca dar la cara. No creo que esto le cueste el puesto, todo el mundo está a muerte con él", dijo Ceballos.

"Hoy tuvimos bastantes ocasiones de gol, el portero de ellos fue el mejor del encuentro. Está claro que tenemos que reflexionar, no podemos encadenar tantas derrotas y el gol tiene que llegar lo antes posible para dar la vuelta a la situación. Las sensaciones son muy malas, este partido teníamos que ganarlo 100%. Pero no pudo ser y ya hay que pensar en el partido del martes", concluyó el mediocampista utrerano.