Varane, sobre Pogba: "Es muy bueno, pero no sé qué quiere hacer"

El defensa francés del Real Madrid, Raphael Varane, reconoció que ha hablado con su compatriota Paul Pogba, pretendido por el club blanco, aunque rechazó opinar sobre su posible incorporación a la plantilla de Zinedine Zidane.

"Pogba es amigo mío. Hablé con él de este tema hace tiempo, pero no sé lo que piensa ni lo que opina", dijo Varane en rueda de prensa. Pogba "es muy bueno, pero no sé lo que quiere ni lo que va a hacer. Tenemos un gran equipo y aquí están los mejores jugadores. No tengo que decir nada al respecto. Es una decisión suya", concluyó tras el entrenamiento realizado por el Real Madrid en las instalaciones del Montreal Impact.