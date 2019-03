Van Gaal: "¿Nadie se va a disculpar? Leí que me habían despedido"

El holandés Louis Van Gaal, entrenador del Manchester United, respondió este miércoles sólo tres preguntas en rueda de prensa, criticó a los medios de comunicación por las especulaciones sobre su futuro y abandonó la sala de forma inesperada y con un "disfruten del vino y los dulces", según recoge la 'BBC'.

"¿Creen que quiero estar aquí ahora hablando con los medios? Yo estoy aquí sólo por las reglas de la 'Premier League'", respondió durante un momento de su comparecencia de prensa de este miércoles en el campo de entrenamiento de Carrington, en la previa del partido de la 'Premier League' contra el Stoke City. "¿No tiene nadie en esta habitación el sentimiento de pedirme disculpas? ¿Nadie lo tiene?", se preguntó antes, en su primera contestación, después de las noticias publicadas sobre su supuesta futura e inminente destitución en el Manchester United, tras seis partidos sin ganar y la eliminación en la Liga de Campeones.

"¿Qué hemos hecho mal?" le interrogó después un periodista. "Creo que me han despedido, lo he leído... He sido despedido. Mi colega (sustituto) ya estaba aquí", añadió Van Gaal, en referencia al portugués Jose Mourinho, cuyo agente, Jorge Mendes, negó esta mañana que haya recibido oferta alguna del United por el técnico. "Yo sólo he intentado levantar la confianza de mis jugadores. Lo he hecho esta semana.

He tenido reuniones con los jugadores, con el cuerpo técnico, he hecho un discurso de Navidad y he sentido el apoyo de todos en Carrington (lugar de entrenamiento del equipo)", continuó el entrenador holandés, que se refirió a la prensa. "Pero no siento lo mismo en los medios de comunicación. No estamos en una buena posición, pero hace cuatro semanas éramos primeros de la 'Premier League' y en cuatro semanas podemos estar de nuevo en esa posición", añadió el técnico, al que "no" le han sorprendido las especulaciones sobre su futuro, pero recriminó a la prensa, en su última respuesta, que no se base en "los hechos".

"Y ahora tengo que contestar a las preguntas. Y no quiero hacerlo. Yo estoy centrado en el Stoke City. Yo ayudo a mis jugadores. Y a ustedes les deseo feliz Navidad y a lo mejor, además, un feliz año nuevo cuando les vea. Disfruten del vino y los dulces. Adiós", concluyó anticipadamente la rueda de prensa Van Gaal.