Van Gaal anuncia que De Gea no jugará el primer partido de Premier ante el Tottenham

El entrenador del Manchester United, el holandés Louis van Gaal, ha anunciado en rueda de prensa que el guardameta español David de Gea no irá convocado para el encuentro de Premier League de este sábado ante el Tottenham Hotspur (12:45 hora local, 11:45 GMT).

"David no jugará y no estoy preocupado", respondió Van Gaal al ser cuestionado sobre si el internacional español estaría listo para el choque ante los 'spurs'. Al portero, nombrado mejor jugador del club el pasado año, le queda un año de contrato en el conjunto inglés y podría recalar en el Real Madrid en el presente mercado de traspasos. Sin embargo, Van Gaal aseguró que no está involucrado en el "proceso" referente al posible traspaso de De Gea al equipo blanco.

"No sé qué está sucediendo. Lo he repetido muchas veces, pero ustedes me siguen haciendo la misma pregunta en cada rueda de prensa", dijo Van Gaal a los periodistas. "Solo puedo esperar y observar, y eso es lo que estoy haciendo. No estoy participando en ese proceso", señaló. "El mundo del fútbol es un mundo loco. El mercado de fichajes todavía no ha terminado y ya está empezando la competición. Nunca sabes qué va a suceder en materia de traspasos", agregó el holandés.

Van Gaal dijo también que el conjunto del norte de Inglaterra, que ya se ha gastado 83 millones de libras (118 millones de euros) en los fichajes de Bastian Schweinsteiger (Bayern Múnich), Memphis Depay (PSV Eindhoven), Sergio Romero (Sampdoria), Morgan Schneiderlin (Southampton) y Matteo Darmian (Torino), sigue buscando nuevas incorporaciones. "El caso de Di María se solventó antes de que empezara la liga, pero es una gran pérdida para nosotros. Quiero más atacantes con velocidad y creatividad. Y Di María es uno de esos futbolistas. Estamos buscando ese tipo de jugador", dijo.

El entrenador holandés anunció que, además de De Gea, el defensa argentino Marcos Rojo y el nuevo fichaje Bastian Schweinsteiger tampoco formarán parte del equipo que jugará mañana frente el Tottenham en el primer partido de la Premier League 2014/2015.