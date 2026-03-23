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Valverde y Vinícius arrasan... también en el pádel: el momentazo que refleja el buen ambiente del Madrid

Varios jugadores del Real Madrid se relajan tras el derbi jugando un partido de pádel. Trent y Brahim, sus 'rivales'.

Valverde, Brahim, Vinícius y Brahim jugando a pádel

'Pádel de conjura' de Vinícius, Valverde, Brahim y Trent | IG Fede Valverde

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El pádel se ha convertido en una inesperada vía de conexión en el vestuario del Real Madrid. Fede Valverde ha compartido este lunes varias imágenes de un partido en el que hizo pareja con Vinícius Jr antes de viajar para concentrarse con la selección de Uruguay.

El centrocampista uruguayo atraviesa un gran momento dentro y fuera del campo y lo reflejó en redes sociales. Pese a su expulsión en el derbi ante el Atlético de Madrid por su patada a Baena, Valverde se mostró sonriente durante el encuentro, en el que se enfrentaron a Trent Alexander-Arnold y Brahím Díaz en Madrid.

El propio Valverde dejó entrever el desenlace del encuentro en sus redes. "Siguiente para ver el equipo ganador", escribió en sus historias de Instagram junto a una imagen con Vinícius, dando a entender que se impusieron en el duelo.

Vini y Valverde, protagonistas

El buen ambiente en el vestuario blanco llega en un momento clave de la temporada, con el equipo encadenando grandes resultados tanto en Liga como en la Liga de Campeones. Una dinámica en la que ha sido fundamental la conexión entre Vinícius y Valverde, protagonistas en los últimos partidos.

Ambos han liderado al equipo en encuentros decisivos, firmando todos los goles ante el Atlético de Madrid y también en la eliminatoria de Champions League frente al Manchester City.

Este episodio fuera del terreno de juego refuerza la imagen de unión en el vestuario madridista, que atraviesa una etapa de mayor cohesión tras momentos más irregulares en el pasado.

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