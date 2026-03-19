El Real Madrid y la Champions: no intentes entenderlo

"No intentes entenderlo, siéntelo". La famosa frase, pronunciada en la película 'Tenet', encapsula la filosofía cinematográfica de Christopher Nolan. Sus protagonistas la repiten constantemente porque la película es tan enrevesada que a su lado 'Memento' parece el mecanismo de un botijo. El propio cineasta pidió a sus espectadores centrarse en la experiencia emocional y visceral de la cinta en lugar de sobreanalizar la compleja trama.

Como las obras del genio británico, los caminos del Real Madrid son inescrutables. Xabi Alonso no consiguió escapar del pozo y, en su primer partido al mando de la plantilla, Álvaro Arbeloa sufrió una humillante derrota copera ante el Albacete de Segunda División. Después, los malos resultados convirtieron una ventaja de dos puntos en Liga sobre el Barça en un déficit de cuatro respecto al eterno rival.

Así que los pronósticos en Champions no podían ser más sombríos ante el Manchester City... pero el Real Madrid domina como nadie este tipo de noches. Al final quedaron retratados quienes reducen a suerte la mística continental merengue: hay algo más. Es competir cada balón, creer hasta el final. Es el empuje de un equipo arrebatado con una convicción inquebrantable; vamos, todo lo contrario que el resto del año.

El combinado blanco es más peligroso cuando va al matadero que con la vitola de favorito. El Santiago Bernabéu se convierte en una trampa mortal, una suerte de Dunkerque donde muchos rivales se ven acorralados. En la ida, Fede Valverde se erigió en el destructor de los planes de Guardiola, corriendo hacia delante y hacia atrás como si manejara el tiempo, corrigiendo desajustes y apareciendo donde el guion lo requería.

Vinícius Jr., que falló un penalti en el coliseo madridista, se había reservado su truco final para el Etihad Stadium: doblete y venganza en frío de aquel controvertido tifo tras el Balón de Oro de Rodri. El brasileño fue una ecuación que Pep nunca supo resolver. Courtois y Lunin se encargaron luego de abrochar los cuartos sosteniendo al equipo en otra dimensión; como en el planeta Miller, para ellos el tiempo es más lento y viscoso.

¿Y ahora qué? Veremos si esto es el origen de algo más grande, si los de Arbeloa están en el primer nivel de un sueño o el Bayern Múnich les despierta con una patada de la pesadilla. El Real Madrid es difícil de comprender, sí. Sobre todo en la Copa de Europa. Ellos mismos, la afición y sus rivales creen que lo imposible es posible, incluso rutinario. Como con Nolan, mejor priorizar las sensaciones sobre la lógica. Just feel it.

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