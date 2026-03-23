Ya hay fecha para el Clásico liguero entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou
Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Camp Nou el próximo domingo 10 de mayo a las 21:00 horas.
El pulso por el título de LaLiga EA Sports vivirá el próximo domingo 10 de mayo la que se prevé como la batalla definitiva. Ese es el día en el que se disputará el Barcelona - Real Madrid, partido correspondiente a la jornada 35 de primera división. Así lo anuncio este domingo el organismo presidido por Javier Tebas, concretando que el clásico de la segunda vuelta comenzará a las 21:00 horas.
"¡YA HAY HORARIO PARA #ELCLÁSICO! 🗓 Domingo 10 de mayo ⌚ 21:00 horas 🏟 Spotify Camp Nou", informó LaLiga.
En la ida, disputada el pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ganó 2-1 con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.
Tras la jornada 29 celebrada este fin de semana, el Barça mantiene el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto blanco. Los de Hansi Flick ganaron por la mínima al Rayo Vallecano (1-0), con un gol de Roland Araujo; mientras que los de Álvaro Arbeloa se impusieron en el derbi (3-2) ante el Atlético de Madrid, con un doblete de Vinícius y un gol de Valverde.
Calendario liguero Barcelona
Atlético de Madrid - Barcelona
Barcelona - Espanyol
Barcelona - Celta de Vigo
Getafe - Barcelona
Osasuna - Barcelona
Barcelona - Real Madrid
Alavés - Barcelona
Barcelona - Betis
Valencia - Barcelona
Calendario liguero Real Madrid
Mallorca - Real Madrid
Real Madrid - Girona
Real Madrid - Alavés
Betis - Real Madrid
Espanyol - Real Madrid
Barcelona - Real Madrid
Real Madrid - Oviedo
Sevilla - Real Madrid
Real Madrid - Athletic
Más Noticias
- El sufrimiento de Carlos Alcaraz ante Korda: "¡No puedo más! Me quiero ir a casa..."
- Thiem recuerda lo que sintió tras jugar las finales de Roland Garros ante Nadal: "Es una de las peores cosas que he experimentado"
- Vinícius, tras su doblete ante el Atlético: "Cuando llega este momento de la temporada... siempre mejoro"
