Ya hay fecha para el Clásico liguero entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Camp Nou el próximo domingo 10 de mayo a las 21:00 horas.

Vin&iacute;cius y Lamine Yamal pelean por un bal&oacute;n

Alberto Gardin / ZUMA Press Wire / d / DPA

El pulso por el título de LaLiga EA Sports vivirá el próximo domingo 10 de mayo la que se prevé como la batalla definitiva. Ese es el día en el que se disputará el Barcelona - Real Madrid, partido correspondiente a la jornada 35 de primera división. Así lo anuncio este domingo el organismo presidido por Javier Tebas, concretando que el clásico de la segunda vuelta comenzará a las 21:00 horas.

"¡YA HAY HORARIO PARA #ELCLÁSICO! 🗓 Domingo 10 de mayo ⌚ 21:00 horas 🏟 Spotify Camp Nou", informó LaLiga.

En la ida, disputada el pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ganó 2-1 con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Tras la jornada 29 celebrada este fin de semana, el Barça mantiene el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto blanco. Los de Hansi Flick ganaron por la mínima al Rayo Vallecano (1-0), con un gol de Roland Araujo; mientras que los de Álvaro Arbeloa se impusieron en el derbi (3-2) ante el Atlético de Madrid, con un doblete de Vinícius y un gol de Valverde.

Calendario liguero Barcelona

Atlético de Madrid - Barcelona

Barcelona - Espanyol

Barcelona - Celta de Vigo

Getafe - Barcelona

Osasuna - Barcelona

Barcelona - Real Madrid

Alavés - Barcelona

Barcelona - Betis

Valencia - Barcelona

Calendario liguero Real Madrid

Mallorca - Real Madrid

Real Madrid - Girona

Real Madrid - Alavés

Betis - Real Madrid

Espanyol - Real Madrid

Barcelona - Real Madrid

Real Madrid - Oviedo

Sevilla - Real Madrid

Real Madrid - Athletic

