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Real Madrid - Atlético de Madrid, derbi madrileño en directo: ¡¡VALVERDE PONE EL 2-1 TRAS UN ERROR DE GIMÉNEZ!!

El Bernabéu acoge el tercer derbi de la temporada, primero en Chamartín, con mucho en juego especialmente para los locales. Sigue en directo el Real Madrid-Atlético de la jornada 29.

Vinicius celebra su gol de penalti

Vinicius celebra su gol de penaltiEFE

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Juan Manuel M. Lardón
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El Real Madrid se juega en el Bernabéu, y ante el siempre complicado Atlético, las opciones de seguir acechando al Barça en la lucha por el título de Liga. Con la victoria culé ante el Rayo en el Camp Nou (1-0), los de Arbeloa comenzarán el derbi madrileño con siete puntos de desventaja, por lo que un pinchazo podría ser un frenazo en seco en sus opciones ligueras. El Atleti, a 13 de los azulgrana y a nueve de los merengues, podría recortar si gana en el Bernabéu pero sus opciones seguirían siendo pocas. El Madrid no gana al Atleti en casa desde 2021 y los últimos tres duelos ligueros en Chamartín han terminado en empate.

Onces del Real Madrid-Atlético

  • Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler; Brahim y Vinicius.
  • Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián.

¡Sigue el derbi en DIRECTO!

El derbi de este domingo podrás seguirlo en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión en directo y la última hora de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Atlético.

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Juan Manuel M. Lardón

¡Fuera Julián!

Quiere devolverle el golpe el Atleti a un Madrid que parece demasiado relajado tras el 2-1.

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Juan Manuel M. Lardón

¡VUELVE MBAPPÉ!

¡Sale Pitarch y Carvajal y entran Arnold y MBAPPÉ! Vuelve el francés tras varias semanas KO.

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Juan Manuel M. Lardón

¡Reacción brutal del Madrid!

Primero con el penalti y después con la aparición de Valverde, que aprovechó un grave error de Giménez en un pase atrás. Qué semanas lleva el uruguayo... Exhibición tras exhibición...

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Juan Manuel M. Lardón

⚽ ¡¡¡GOOOL DE VALVERDE!!! 2-1

¡VALVERDE aparece de nuevo para poner por delante al Real Madrid tras un error gravísimo en defensa!

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Juan Manuel M. Lardón

⚽ ¡¡GOOOL DE VINICIUS!! 1-1

¡Lo transforma perfectamente el brasileño engañando a Musso! Falló en la ida ante el City, marcó en la vuelta y lo vuelve a hacer hoy.

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Juan Manuel M. Lardón

¡¡PENALTI PARA EL MADRID!!

¡Lo tuvo muy claro el árbitro! Es muy claro, Hancko engancha el pie del marroquí. ¡OJO, VA VINICIUS!

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Juan Manuel M. Lardón

¡¡Se reanuda el derbi!!

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Juan Manuel M. Lardón

¡DESCANSO! Real Madrid 0-1 Atlético

Nos vamos a vestuarios con victoria momentánea del Atlético de Madrid. Valió el gol de Lookman que puede dar la primera victoria liguera al Atleti en el Bernabéu desde 2016, aunque es verdad que no pierde desde 2021...

El Madrid tuvo una clarísima de Valverde que se fue al larguero y un par de ocasiones más. Pese a todo, el Atleti está más o menos cómodo. Este resultado deja al Madrid bastante KO en Liga (-7 del Barça).

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Juan Manuel M. Lardón

¡El Atleti se atrinchera!

Ha cumplido su objetivo y ahora se centra en defender el resultado, el cual perjudica y mucho a un Madrid que si pierde hoy puede estar diciendo adiós a parte de la Liga.

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Juan Manuel M. Lardón

⚽ ¡¡¡GOOOOL DE LOOKMANN!!!

¡¡Grandísima combinación entre Lookman y Giuliano que termina en tanto del nigeriano!! Se durmió la defensa blanca, que tiene una papeleta complicadísima: remontar un resultado adverso al Atleti, que lleva cuatro años seguidos sin perder en el Bernabéu.

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Juan Manuel M. Lardón

Min 27. Real Madrid - Atlético: 0-0

Falta y amarilla a Johnny por una falta clara a Vinicius. Primera del partido.

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Juan Manuel M. Lardón

Min 25. Real Madrid - Atlético: 0-0

Sigue apretando el Madrid en busca del primer de del partido. Los locales buscan a un Vinicius que de momento está algo errático

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Juan Manuel M. Lardón

¡¡GÜLER!!

¡Se va el disparo de Arda rozando el palo izquierdo de Musso! Otra bastante clara para los de Arbeloa.

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Juan Manuel M. Lardón

¡¡AL PALO VALVERDE!!

¡Lo que ha hecho el uruguayo! Se lanzó un autopase y su disparo salió repelido por el palo... ¡Y LA ACABA DE TENER CLARÍSIMA MARCOS LLORENTE! Paró Lunin en dos tiempos.

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Juan Manuel M. Lardón

¡Avisa Lookman!

¡Qué velocidad tiene... y no menos peligro! Partido abierto en el Bernabéu con un Atlético que presiona arriba.

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Juan Manuel M. Lardón

¡¡PARADÓN DE MUSSO!!

¡Se fue Vinicius con muchísimo peligro y el disparo final fue de Carvajal! Musso respondió tirando de reflejos. Primera clara de los locales.

Juan Luis Manfredi

🔴 ¡¡ARRANCA EL DERBI!! ¡REAL MADRID-ATLÉTICO!

YA RUEDA EL BALÓNNN¡AMBIENTAZO en el Santiago Bernabéu! Se nota la importancia del partido en el sentir de la afición ¡Vamos allá!

Recordamos también los dos 11 OFICIALES:

- Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler; Brahim y Vinicius

- Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián

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Juan Manuel M. Lardón

¡SALTAN LOS 22 PROTAGONISTAS!

¡Ahora sí! ¡Todo listo en el templo madridistaaa! ¡Vamos allá con el DERBI MADRILEÑO! Un partido siempre interesante, vibrante, bonito... y polémico. El Madrid se juega muchísimo en este encuentro. El Atleti, aun estando lejos, quiere distanciar a su máximo rival del título de Liga.

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Juan Manuel M. Lardón

¡Apenas 10 minutos para que ruede el balón en el Bernabéu!

Ambos equipos vienen de eliminar a Manchester City (Real Madrid) y Tottenham (Atlético) para clasificarse a cuartos de final de Champions... Por lo que llegan con la moral alta y sabedores de la importancia de un partido como este, aun así, está claro que es el equipo de Arbeloa el que se juega MUCHO en este partido. Queda mucha Liga pero si pierde hoy se quedaría a 7 puntos del Barça, una distancia ya bastante importante...

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Juan Manuel M. Lardón

Los problemas del Atleti lejos del Metropolitano

El Real Madrid ha perdido dos partidos como local en Liga (0-2 ante el Celta y 0-1 ante el Getafe), habiendo sumado 36 de los 42 puntos posibles y con un balance de 33 goles a favor y 10 en contra.

No obstante y pese a que el rival, el escenario y el partido es más que motivador para el Atleti, los de Simeone han sumado 17 de los 39 puntos lejos del Metropolitano, y con números muy mediocres: 13 goles a favor y 13 en contra en 13 partidos.

¡Prácticamente todo listo para el partido!

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Juan Manuel M. Lardón

¡Los suplentes del derbi madrileño!

Estos son los jugadores que pueden partir desde el banquillo en el Real Madrid-Atlético de este domingo.

  • Real Madrid: Mestre, Fran González, Trent, Aguado, Alaba, Carreras, Camavinga, Manuel Ángel, Bellingham, Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.
  • Atlético: Esquivel, De Luis, Nahuel Molina, Giménez, Lenglet, Julio Díaz, Obed Vargas, Nico González, Thiago Almada, Baena y Sorloth.
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Juan Manuel M. Lardón

Arbeloa habría sentado a Arnold... por haber llegado tarde a un entrenamiento

Según informa Pablo Polo en Marca, Arbeloa habría castigado al lateral derecho con ser suplente en el derbi de hoy ante el Atlético tras haber llegado tarde a un entrenamiento durante esta semana, lo que habría enfadado mucho al técnico, que decidió darle la titularidad a Carvajal.

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Juan Manuel M. Lardón

👁️ Últimos Real Madrid-Atlético de Liga en el Bernabéu

Mucho ojo a este partido porque el Atleti ya hace mucho tiempo que revertió la situación en los derbis. El Madrid no gana al Atleti en Liga en el Bernabéu desde 2021 (2-0 con goles de Benzema y Asensio), y los últimos tres encuentros ligueros han terminado en empate a uno. El último partido en Chamartín fue la ida de octavos de Champions del año pasado que terminó 2-1 para los de Ancelotti.

También es verdad que la última victoria rojiblanca en Liga en el Bernabéu fue en 2016 (0-1 gol de Griezmann). Esta temporada el Atleti se impuso 5-2 en la ida liguera en el Metropolitano y el Madrid se impuso 1-2 en las semifinales de Supercopa de España.

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Juan Manuel M. Lardón

¡Analizamos los 11 de Real Madrid y Atlético!

Sin sorpresas en las defensas, aunque con mención especial en Carvajal, que se impone a Arnold, y Fran García, que hace lo propio con un Carreras en horas bajas. Lunin y Musso intentarán suplir con garantías a Courtois y Oblak, en el medio de ambos equipos tampoco hay novedades llamativas, y arriba destaca la suplencia de Sörloth en el Atleti y Mbappé en el Madrid.

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Juan Manuel M. Lardón

🔴 ⚪ ¡¡ALINEACIÓN OFICIAL DEL ATLÉTICO!!

¡Así sale Simeone en el Bernabéu! ¡Sörloth, suplente! Griezmann y Julián forman la dupla en ataque.

11: Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián.

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Juan Manuel M. Lardón

⚪ ¡¡11 OFICIAL DEL REAL MADRID!!

¡Álvaro Arbeloa saca a estos 11 jugadores para medirse al Atlético de Madrid este domingo a las 21:00!

11: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler; Brahim y Vinicius.

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Juan Manuel M. Lardón

¿Volverán Mbappé y Bellingham?

Han sido las grandes ausencias de las últimas semanas, pero ambos están en la convocatoria y pueden iniciar el partido en el 11 titular. El derbi de este domingo ante el Atlético es absolutamente capital para los locales ya que si consiguen vencer se mantendrán a 4 del Barça y alejarán definitivamente a los rojiblancos (a 16 del Barça y a 12 del Madrid).

Eso sí, que el Atleti pierda en el Bernabéu no es algo nada habitual en los últimos años. Ahora lo veremos en la previa... Es muy llamativo.

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Juan Manuel M. Lardón

Un derbi con ausencias muy importantes: bajas de Real Madrid y Atlético

El equipo de Arbeloa lleva semanas compitiendo sin muchos de sus mejores jugadores, por ejemplo, eliminó al Manchester City sin Mbappé, Bellingham, Rodrygo... y ahora ha recuperado al francés y al inglés, pero sigue sumando bajas: Courtois, Ceballos, Militao, Mendy y Rodrygo.

En el Atlético de Madrid no estarán disponibles Barrios, Oblak, Mendoza y Pubill.

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Juan Manuel M. Lardón

Real Madrid - Atlético de Madrid, derbi madrileño en directo: alineaciones, resultado y última hora del partido de hoy

¡¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenidos a la narración en directo del derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid!! ¡Día siempre esperado y vibrante en la capital de España!

Los blancos son los que más se juegan esta noche en el Santiago Bernabéu, especialmente tras la victoria por la mínima del Barça ante el Rayo en el Camp Nou (1-0). La diferencia entre ambos es de 7 puntos, por lo que un pinchazo del Madrid hoy sería un mazazo a sus opciones a corto plazo.

¡Vamos ya con la previa del tercer derbi de la temporada! ¡¡¡ARRANCAMOOOS!!!

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