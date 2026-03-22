Real Madrid - Atlético de Madrid, derbi madrileño en directo: ¡¡VALVERDE PONE EL 2-1 TRAS UN ERROR DE GIMÉNEZ!!

El Real Madrid se juega en el Bernabéu, y ante el siempre complicado Atlético, las opciones de seguir acechando al Barça en la lucha por el título de Liga. Con la victoria culé ante el Rayo en el Camp Nou (1-0), los de Arbeloa comenzarán el derbi madrileño con siete puntos de desventaja, por lo que un pinchazo podría ser un frenazo en seco en sus opciones ligueras. El Atleti, a 13 de los azulgrana y a nueve de los merengues, podría recortar si gana en el Bernabéu pero sus opciones seguirían siendo pocas. El Madrid no gana al Atleti en casa desde 2021 y los últimos tres duelos ligueros en Chamartín han terminado en empate.

Onces del Real Madrid-Atlético

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Arda Güler; Brahim y Vinicius.

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián.

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El derbi de este domingo podrás seguirlo en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión en directo y la última hora de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Atlético.

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