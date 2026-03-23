Vinícius, tras su doblete ante el Atlético: "Cuando llega este momento de la temporada... siempre mejoro"

Vinícius Junior pasa por un gran momento de forma, el mejor de toda la temporada, y anoche decidió el derbi ante el Atlético de Madrid (3-2) con un doblete. El brasileño, que venía de anotar dos goles en el Etihad Stadium, se ha echado al equipo a la espalda, junto a un gran Valverde, en el momento crítico del año: fue clave para eliminar al Manchester City y el domingo le dio a los de Arbeloa tres puntos vitales para seguir peleando por LaLiga.

"Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Y cuando llega este momento de la temporada... no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias. El presidente siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos, van para él", declaró el jugador brasileño en Real Madrid TV.

"Estoy muy contento con el partido que hemos hecho. Lo controlamos desde el principio, pero encajamos gol. Estamos evolucionando, trabajando mucho para partidos como estos y para que los madridistas se vayan felices con una victoria", indicó Vinícius.

"El mérito es de todos: entrenador, jugadores y afición. De todo el trabajo que hemos hecho durante la semana. Fuimos a Mánchester, ganamos y defendimos bien. Y aquí tuvimos muy claro desde el principio el plan de partido. Y eso ha marcado la diferencia", analizó el delantero del Real Madrid.

Arbeloa: "Otro partidazo más de Vinícius, otra demostración de talento..."

Álvaro Arbeloa, el hombre que ha dado la vuelta al equipo y recuperado al mejor Vinícius para la causa, se rindió ante el futbolista deSão Gonçalo.

"Otro partidazo más de Vinícius, otra demostración de talento, valentía, carácter, de no tener miedo a fallar y volver a intentarlo. Nos ha dado la victoria con un golazo en un momento complicado. Es una suerte tremenda tenerle, por su carácter y ganas de tirar del equipo. Si no es el mejor momento de su carrera, poco le falta"

"Hemos mostrado fortaleza mental y carácter digno de este escudo. Es lo que más me ha gustado. Hemos tenido que sufrir con uno menos, la expulsión nos lo ha puesto muy difícil, pero nos hemos llevado los tres puntos como queríamos. Todas las victorias son un punto de inflexión y seguimos en la lucha por LaLiga", analizó el entrenador salmantino.

"Voy conociendo cada vez más a mis jugadores. Llegué en un momento en el que no he tenido tiempo para trabajar con ellos y ver cómo iban mezclando. No es fácil ver cómo funciona el equipo y en dos meses ha cambiado. Ahora sé cómo son en lo personal y profesional, donde puedo sacar mejor rendimiento y tocar. Queda mucho. Ahora recuperaremos gente como Militao, Bellingham ha jugado hoy después de mucho tiempo y estamos en evolución constante con margen de mejora", señaló el técnico blanco.

El entrenador salmantino defendió las rotaciones y cambios en su once titular.

"Mi mayor objetivo como entrenador es ser injusto con el máximo número de jugadores posibles. Sentir que soy injusto con los que merecen jugar. Es mi objetivo sentir que tengo 25 jugadores, que todos merecen jugar y tienen confianza para hacer lo que les pido. Ojalá lo consiga algún día", apuntó Arbeloa.

"Cada jornada y cada partido saco al mejor once según el rival. Carvajal ha hecho muy buenos minutos, ha estado encima de Lookman y ha sido una amenaza en ataque. Estoy feliz de poder tener tantas variantes y de que aporte. Es el camino", celebró Arbeloa.

Por último, Arbeloa agradeció la actitud del árbitro explicándole en la banda la expulsión a Fede Valverde.

"Me ha dicho que era fuerza excesiva, pero no lo considero así, no va a hacer daño ni a lesionar. Por lo menos me lo ha explicado, agradeceríamos que la actitud de los árbitros fuese esa", reconoció el entrenador del Real Madrid.