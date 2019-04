El Valencia certifica en Mestalla su clasificación para semifinales de la Europa League y la eliminación del Villarreal

El Valencia ratificó con una victoria por 2-0 el triunfo de hace una semana en Villarreal (1-3) y se metió con autoridad en la semifinal de la Liga Europa de fútbol, tras una eliminatoria cuya clave estuvo en los dos goles que marcó en el tiempo de prolongación del encuentro de ida.

El Villarreal nunca se entregó y aunque le faltó profundidad en la primera mitad, tras el descanso y a pesar de la amplia desventaja en el marcador, no sólo no bajó la guardia, sino que buscó claramente el gol. La historia del encuentro se ciñó al control del balón por parte visitante y a la efectividad y las imprecisiones en los pases del Valencia, además de a la lluvia que cayó sobre todo en el segundo periodo, aunque el terreno de juego se mantuvo en buenas condiciones.

El partido, por tanto, empezó con el guión previsto. El Villarreal se adueñó del balón ante un Valencia ordenado que trataba de encontrar espacios al contragolpe. Sin embargo, mientras el equipo visitante amasaba el balón sin profundidad, el Valencia salía rápido y creaba peligro.

Fruto de esa dinámica fue el 1-0, elaborado por Guedes y resuelto por Lato a los 13 minutos de juego. La difícil misión del Villarreal tras el 1-3 de la ida se complicaba más si cabe, pero el partido no cambió.

El tanto local no cambió la tónica de juego con posesiones largas e infructuosas del conjunto castellonense ante un Valencia que se mostraba cómodo. El equipo de Javi Calleja no le hacía sufrir, pues sus movimientos y largas triangulaciones no daban paso a aproximaciones claras a la meta de Neto.

El Valencia no llegó mucho al contragolpe, pero dispuso de un par de opciones por medio de Gameiro en las que el balón estuvo lejos de llegar a gol. Ni tan siquiera a partir del minuto 30, cuando el equipo de Marcelino García Toral empezó a mostrarse especialmente impreciso en sus pases y se quedó sin poder elaborar acciones a la contra tras recuperar el balón, dio la sensación de que el Villarreal podía hacerle daño.

Un cabezazo de Gerard Moreno, bastante centrado y que detuvo Neto sin apuros (m.40), fue la ocasión más clara para el Villarreal en el primer periodo.

Con una sustitución por bando dio comienzo el segundo tiempo sin que cambiara el escenario, ya que el Villarreal mantenía la posesión de la pelota y Valencia, cuando la recuperaba, l perdía con suma facilidad. En ese contexto, una falta sobre Gudes fue lanzada por Pareho y el balón, al golpear en Funes Mori, cambió por completo su trayectoria y se alojó en la meta de Andrés Fernández.

Con más de media hora por delante, a la eliminatoria le quedaba muy poco por ofrecer, pero el Villarreal no se rindió y se empezó a acercar a la meta de Neto como no lo había hecho en la primera mitad gracias, sobre todo, a la presencia de Chukweze tras el descanso.

Con todo, en los minutos finales del choque decreció la insistencia visitante como consecuencia del esfuerzo realizado, pero el Valencia, impreciso toda la noche, no tuvo opciones para aprovechar esta circunstancia.