Valbuena carga contra Benzema: "No le haría eso ni a mi peor enemigo"

El futbolista francés Mathieu Valbuena cargó contra su compañero de selección Karim Benzema, a quien acusa de haberle "decepcionado" en el caso de presunto chantaje con un vídeo de contenido sexual: "No le haría eso ni a mi peor enemigo". "Sus palabras muestran una falta de respeto. Yo respeto a todo el mundo, pero aquí tengo la sensación que me tomó por tonto. No puedo defender lo indefendible", aseguró el jugador del Lyon en una entrevista que este viernes publica "Le Monde".

Benzema está imputado en Francia por haber intervenido en el caso en el que dos presuntos chantajistas pidieron a Valbuena una importante cantidad de dinero a cambio de no difundir en internet un vídeo de contenido sexual en el que aparecía él con su esposa.

Valbuena señaló que el futbolista del Real Madrid le incitó "indirectamente" a pagar a los chantajistas.

El jugador del Lyon se mostró implacable contra Benzema, a quien acusó de querer ponerle en contacto con un intermediario que presenta como alguien "muy fiable, muy serio" y de su total confianza.

"La forma en que presenta las cosas era para incitarme a reunirme con alguien. Indirectamente, eso quiere decir pagar a esta persona para destruir el vídeo", afirmó Valbuena.

"Karim sabe perfectamente que si me reúno con alguien (como él le proponía) no es para hablar de chatarra", agregó el futbolista, que dijo no ser tan ingenuo de pensar que "alguien va a destruir un vídeo gratuitamente".

Valbuena relató que Benzema le aseguró que los presuntos chantajistas eran "grandes delincuentes" y que el vídeo "era caliente" y le podía generar problemas con su familia.

Las palabras del futbolista del Lyon, las primeras que ofrece a la prensa desde que el escándalo saltó a la luz pública, dejan en mal lugar a Benzema, que sostiene que solo quiso ayudar a su compañero de selección.

Valbuena le acusó incluso de decirle "que había visto el vídeo, pese a que no lo ha visto".

"¿Por qué hace eso a un colega de la selección en una concentración de la selección?", se preguntó el futbolista de origen español.

La conversación entre ambos tuvo lugar el pasado 5 de octubre a petición del futbolista del Real Madrid. Valbuena había sido advertido por la policía de la posibilidad de que algún compañero le hablara del asunto porque habían pinchado teléfonos.

Valbuena dijo sentirse especialmente dolido cuando los medios publicaron el extracto de la conversación entre Benzema y el presunto intermediario: "La relación con Karim no es tan sincera como yo creía".

El futbolista del Lyon confirmó que los presuntos chantajistas también trataron de contactarle a través de Sami Nasri: "Nuestras relaciones siempre han sido difíciles".

El jugador de origen español afirmó desconocer si el vídeo existe realmente, no descartó haberlo grabado y confirmó que dejó su teléfono móvil en julio de 2014 a una persona que calificó de "conserje de lujo" que solía ayudarle en asuntos técnicos e informáticos. Se trata de Axel Angot, imputado por un presunto delito de chantaje junto a otra persona.

El jugador conoció la existencia del vídeo en mayo pasado a través de su excompañero en la selección y en el Olympique de Marsella Djibril Cissé, del que Valbuena dijo que le avisó para ayudarle.

Enseguida, el futbolista alertó a su familia de que trataban de timarle y les dijo que no tenía intención de pagar. Mathieu Valbuena recibió llamadas directas de los presuntos chantajistas a partir del mes siguiente durante una concentración de la selección, por lo que decidió alertar al policía que se ocupa de la seguridad del equipo nacional.

Posteriormente, presentó una denuncia y continuó recibiendo llamadas que le "acosaban", pero puso las cosas en manos de los agentes. Fueron los teléfonos pinchados por la policía los que llevaron hasta Benzema antes de que el jugador tuviera esa conversación con Valbuena en la que según el futbolista del Lyon el madridista le incitó a pagar. Valbuena afirmó que no eran "uña y carne" con Benzema, pero no descartó seguir jugando con él en la selección porque "hay que diferenciar lo deportivo de lo judicial".