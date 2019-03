El United solo abonará 80 millones de euros por Martial si el francés gana el Balón de Oro

El Manchester United pagará 50 millones de euros fijos al Mónaco por el traspaso del internacional francés de 19 años Anthony Martial y solo aumentará hasta 80 millones en función de que alcance varios objetivos, entre ellos, que el jugador gana el Balón de Oro antes de 2019.

A los 50 millones efectivos del fichaje habrá que sumar 10 millones si Martial marca 25 goles con los "red devils"en las cuatro próximas temporadas, otros 10 millones si en ese período disputa 25 partidos con su selección nacional y, finalmente, otros 10 millones de euros si se alza con el título de mejor jugador del mundo, según informó hoy "Le Parisien".

"No sé si valgo 80 millones, intento abstraerme"

El jugador, concentrado con la selección nacional francesa, se ha referido a su estratosférico fichaje que, de alcanzar todas las cláusulas variables, superaría al traspaso de Zinedine Zidane de la Juventus al Real Madrid en 2001 por 75 millones de euros. "No sé si valgo 80 millones, no me ocupo de las cantidades (...). Claro que es una locura para un jugador de mi edad, pero intento abstraerme. Yo voy por un proyecto deportivo y el precio lo han convenido los dos clubes", comentó el joven delantero.

Martial aseguró que tomó la decisión de salir del Mónaco tras la eliminación de su equipo en la fase de clasificación para la Champions el pasado 25 de agosto, frente al Valencia. "Es fútbol y hay momentos en una carrera bastante difíciles de gestionar pero hay que seguir siendo profesional. Mis allegados están contentos por mí, aunque la cantidad del traspaso les da un poco de miedo. Ahora tengo que permanecer en mi burbuja y enseñar lo que sé hacer", comentó.

La decisión de partir hacia la Premier League no es casual ya que "desde muy joven" le han dicho que tiene "las características de un jugador de la liga inglesa", comentó. "Todo va a cambiar en relación con el Mónaco, a nivel de los aficionados y del ambiente. Me tocará a mí adaptarme".

Martial, que en su nuevo equipo lucirá el número 9, no se ofendió por el hecho de que el delantero estrella del Manchester United, Wayne Rooney, haya declarado recientemente que no conocía el fútbol del que será su nuevo compañero de vestuario. "Es normal que no me conozca, no he jugado muchísimo en la primer división francesa y es la primera vez que me llama la selección", agregó el jugador. Martial considera que con el Manchester tendrá "la posibilidad de tener una visibilidad importante".