La UEFA multa al Real Madrid por el saludo nazi de un hincha y le amenaza con un cierre parcial del Bernabéu

El castigo por los hechos que sucedieron en el partido ante el Benfica sólo se llevará a cabo si reincide en el próximo año. El club, además, recibe una multa de 15.000 euros.

'No al racismo': El tifo del Bernabéu contra el Benfica

'No al racismo': El tifo del Bernabéu contra el Benfica

La UEFA ha multado con 15.000 euros al Real Madrid por comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados durante el partido de vuelta de la eliminatoria de Champions League frente al Benfica portugués, disputado el pasado 25 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu.

Además de la sanción económica, la Comisión de Control, Ética y Disciplina ha ordenado el cierre parcial de 500 asientos contiguos de la tribuna sur inferior en el próximo encuentro europeo que el club dispute como local. No obstante, esta medida queda suspendida durante un periodo de prueba de un año a partir de la fecha de la resolución, siempre que no haya reincidencia.

Durante ese encuentro, un aficionado ubicado en la Grada Fans -zona en la que se desplegó un tifo contra el racismo- fue captado por las cámaras realizando el saludo nazi. Según fuentes del club, el seguidor fue localizado e identificado por el servicio de seguridad privada y expulsado del estadio antes del inicio del partido. El Real Madrid solicitó de forma urgente la apertura de un procedimiento disciplinario interno.

La polémica con Prestianni

La sanción llega tras la polémica generada en la ida de la eliminatoria, disputada el 17 de febrero en Lisboa. En aquel encuentro, Vinícius denunció ante el árbitro haber recibido insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni tras marcar el 0-1. El partido fue detenido durante unos minutos y la UEFA abrió una investigación. Posteriormente, Prestianni fue suspendido provisionalmente por un encuentro y no pudo disputar la vuelta en el Bernabéu, en la que el equipo dirigido por José Mourinho cayó eliminado tras perder 2-1.

Con esta resolución, la UEFA advierte al club blanco de que una reincidencia en conductas similares podría conllevar el cierre efectivo de parte de su estadio en competiciones europeas.

La UEFA multa al Real Madrid por el saludo nazi de un hincha y le amenaza con un cierre parcial del Bernabéu

