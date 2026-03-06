Investigan un caso de acoso sexual de varios jóvenes a una jugadora menor en Arrigorriaga (Vizcaya)

La Ertzaintza ha abierto una investigación por un presunto caso de acoso sexual contra una jugadora menor de edad del club de fútbol de Arrigorriaga (Vizcaya), supuestamente cometido por varios jóvenes también menores y miembros del mismo club.

Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han confirmado que, tras recibir una denuncia, la Policía autonómica inició las diligencias correspondientes. La investigación ya ha concluido y el caso ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores.

Dos asociaciones denuncian el caso

Las asociaciones Bidaure (Asociación Vasca para la Protección de la Infancia Víctima de Violencia Machista) y Urruma (Grupo Feminista de Arrigorriaga) denunciaron públicamente este jueves un caso de "violencia sexual" ejercida por jugadores menores del Club Deportivo Padura contra una jugadora del equipo femenino.

En un comunicado difundido en redes sociales, ambos colectivos aseguraron que los jóvenes "acosaban" a la víctima cuando acudía a los entrenamientos, "agravando la situación que la menor soportaba".

Según señalaron, el club ha creado en las últimas temporadas nuevos equipos femeninos y ha anunciado su "compromiso" para elaborar un protocolo contra la violencia machista, "reconociendo incluso la existencia de conductas contrarias a los valores que dice defender". No obstante, consideran que la respuesta de los responsables del club ha sido "insuficiente".

Las asociaciones sostienen que, pese a conocer la situación, el club "no se ha posicionado" a favor de la víctima y que las medidas adoptadas no han sido suficientes "para garantizar el bienestar y protección de la menor acosada".

"Intolerable y humillante"

En su comunicado, califican de "intolerable y humillante" para todas las mujeres y para la sociedad "dar la espalda a la víctima" en lugar de activar "de manera firme todas las medidas disponibles".

Por ello, exigen "una disculpa pública clara y directa a la víctima y a sus compañeras", la adopción de medidas disciplinarias hacia los presuntos agresores y la implantación "urgente y efectiva" de un protocolo contra la violencia machista con mecanismos reales de prevención, detección y actuación.

"La protección de la infancia y la erradicación de la violencia machista no son campañas de imagen", subrayan las asociaciones, sino "una responsabilidad ética, social y legal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.