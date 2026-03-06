Fernando Alonso y Adrian Newey se hartan y cargan contra Honda: "Es decepcionante..."

El inicio del Mundial 2026 de Fórmula 1 se complica para Aston Martin. En la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia Fernando Alonso apenas pudo completar 17 vueltas en la segunda sesión, después de perderse la primera por "un problema en la unidad de potencia".

El AMR26 volvió a evidenciar los problemas que ya arrastraba desde la pretemporada. Alonso acabó la jornada en las últimas posiciones, solo por delante de Lance Stroll y Sergio 'Checo' Pérez... y a cinco segundos de la cabeza.

El asturiano no ocultó su frustración: "Ha sido un día difícil. El problema de Honda en la FP1 no nos permitió rodar, y también hubo problemas de Honda en la FP2 que nos limitaron un poco el programa, así que no hemos dado tantas vueltas como queríamos", declaró en Dazn.

"Hasta que no consigamos dar más vueltas de forma consecutiva no podemos mejorar el coche"

El bicampeón del mundo también criticó la falta de repuestos del fabricante japonés: "Sólo estoy al volante. Pero es decepcionante cuando solo suministras a un equipo y no tienes repuestos ni existencias. Así es la situación".

Posteriormente, en declaraciones a los medios oficiales de la Fórmula 1, afirmó que están en condiciones de rendir, siempre que cuenten con las piezas necesarias. "Estamos bien para hacerlo, es más una pregunta para Honda, si tienen stock", agregó.

Para Alonso, el equipo prácticamente sigue en fase inicial: "Seguimos en un punto cero, casi de salida. Intentaremos que el Libre 3 sirva para dar más vueltas y seguir aprendiendo".

"Hasta que no consigamos dar más vueltas de forma consecutiva no podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grave y el coche al no poder rodar también lo tiene. A ver si conseguimos ponerlo a punto pronto", añadió el piloto de 44 años.

Peligra la carrera

La preocupación no se limita al rendimiento. Adrian Newey, director técnico del equipo, confirmó que la situación con las baterías es crítica: "Estamos cortos de baterías. Hoy mismo solo tenemos dos operativas. Dada la tasa de daños en las baterías, es una situación bastante preocupante. Obviamente, esperamos poder superar el fin de semana y arrancar dos coches, pero es muy difícil concretar al respecto en este momento", explicó.

En una declaración aún más contundente, Newey admitió que el equipo no habría firmado con Honda de haber conocido la magnitud de los problemas. A la pregunta directa sobre si habrían suscrito el acuerdo con la información actual, respondió: "No".

Así se hundió el proyecto

El ingeniero británico relató que comenzaron a detectar la gravedad del panorama en noviembre: "Empezamos a darnos cuenta de todo ello en noviembre del año pasado. Fue cuando Lawrance Stroll, Andy Cowell y yo fuimos a Tokio para discutir los rumores que sugerían que la unidad de potencia no estaría lista para la primera carrera. Además de eso, expusieron que había menos gente y que gran parte del equipo original no volvería al trabajo".

Con este escenario, Aston Martin afronta el resto del fin de semana con la prioridad de completar kilómetros y evitar averías mayores, en un inicio de temporada marcado por la incertidumbre. Veremos cómo evoluciona el catastrófico proyecto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.