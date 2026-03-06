Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Celta de Vigo - Real Madrid: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Consulta el horario, posibles onces y dónde ver en directo el Celta de Vigo - Real Madrid de la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

Vin&iacute;cius, en acci&oacute;n ante el Celta de Vigo

Vinícius, en acción ante el Celta de VigoRuben Albarran / ZUMA Press Wire / d / DPA

El Real Madrid visita este viernes Balaídos en una auténtica final de cara al título de Liga y ante un Celta de Vigo que llega lanzado, acumula cuatro victorias en los últimos cuarto partidos (PAOK Tesalónica, Mallorca, PAOK Tesalónica y Girona). Los de Arbeloa han sufrido dos derrotas (Osasuna y Getafe) en las dos últimas jornadas ligueras y ahora mismo están a cuatro puntos del Barcelona, líder de LaLiga EA Sports y que visita este sábado San Mamés.

Los blancos no se pueden permitir otro tropiezo en Vigo, aunque jugarán ante el Celta con hasta nueve bajas, entre las que destacan las de Kylian Mbappé o Jude Bellingham. Rodrygo Goes, con el cruzado y el menisco roto, es también baja, al igual que David Alaba, Dani Ceballos y Éder Militao. Tampoco estarán hoy en Balaídos Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, los tres sancionados.

El Celta de Claudio Giráldez ya venció al Real Madrid en la primera vuelta en el Santiago Bernabéu y este viernes buscarán una nueva victoria que les consolide en los puestos europeos. Ahora mismo, el club gallego es sexto con 40 puntos, a tres del Betis y la quinta plaza. El entrenador del Celta recupera a tres de sus pilares para el duelo contra el equipo blanco: los defensas Carl Starfelt y Marcos Alonso, a los que dio descanso en Montilivi por unas molestias musculares, y el delantero Borja Iglesias, que cumplió ciclo de tarjetas amarillas frente al Girona.

Las dudas en el once del Real Madrid pasan por Asencio, hay que ver si está recuperado para formar en el centro de la zaga junto a Rüdiger, el único central sano de la plantilla, y si mete o no a Camavinga en el centro del campo o mantienen a Thiago Pitarch. La otra opción es Brahim Diaz, sin apenas minutos desde que regreso de la Copa África.

Posibles onces del Celta de Vigo - Real Madrid

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Vecino o Moriba, Miguel Román, Carreira; Fer López, Swedberg y Borja Iglesias.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Camavinga o Brahim; Vinícius y Gonzalo.

Horario y dónde ver el Celta de Vigo - Real Madrid

El Celta de Vigo - Real Madrid, partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, se jugará el viernes 6 de marzo a las 21:00 horas (horario peninsular) en el estadio de Balaídos.

El partido de LaLiga EA Ssports entre Celta de Vigo y Real Madrid se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y las reacciones de los protagonistas.

