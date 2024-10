El tuit de Ancelotti que resume la indignación del Real Madrid tras el Balón de Oro

La gala del Balón de Oro 2024 será recordada por siempre como aquella en la que el Real Madrid dio un plantón histórico a la UEFA y a France Football -organizadores del galardón- apenas unas horas antes de la celebración del evento. Todo después de enterarse de que ni Vinicius Jr ni Daniel Carvajal iban a recibir el prestigioso premio, que terminó en las manos de Rodrigo Hernández, jugador madrileño del Manchester City.

Plantón histórico

A la gala no acudió nadie, absolutamente nadie del club blanco, y es que en un principio iban a viajar unas 50 personas entre nominados, familiares, entrenador, presidente y otros miembros. No obstante, el Real Madrid y Carlo Ancelotti sí que fueron premiados como mejor club y mejor entrenador del año respectivamente. Pero, lógicamente, no había nadie para recogerlos. Nadie. Fueron momentos incómodos en los que se proyectaron vídeos de los ganadores y en los que segundos después los dos presentadores felicitaron brevemente a los blancos, y después al italiano, para pasar rápidamente a los siguientes galardones: "Felicidades, hoy no pueden estar aquí, una pena", fue un pequeño resumen de las palabras de Didier Drogba y Sandy Heribert.

"Quiero agradecer a mi Familia, a mi Presidente, a mi Club, a mis Jugadores y sobre todo a Vini y Carvajal"

Es más, Carlo Ancelotti mostró en un breve tuit en 'X' el sentimiento del club: "Quiero agradecer a mi Familia, a mi Presidente, a mi Club, a mis Jugadores y sobre todo a Vini y Carvajal", se puede leer en el mensaje del técnico. Ni una sola referencia al premio, a la UEFA, France Football o simplemente a aquellos que le votaron. La indignación blanca es total.

Silencio absoluto del Madrid en sus redes sociales

Momentos antes, además, el Real Madrid fue galardonado con el premio a Mejor Club del Año tras ganar tres títulos: Liga, Champions League y Supercopa de España. La misma historia que con Ancelotti, no había nadie de la expedición merengue. Y lo más llamativo de todo es que ni en las redes sociales del club se hizo referencia alguna a la gala ni a los premios que sí que ganó la institución en el día de ayer.

Mientras todo el mundo del fútbol estaba pendiente de lo que sucedía en el Teatro de Chatelet (París), la cuenta oficial del Madrid en 'X' celebraba los 600 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Un desplante y desprecio en toda regla. Ni una sola referencia, ni un post. Todo por mostrar su apoyo incondicional a Vinicius, que como toda la institución blanca, estaba seguro de que iba a recibir el Balón de Oro 2024.

"Lo haré diez veces si es necesario. No están preparados", dijo el futbolista brasileño en sus redes sociales tras hacerse oficial que Rodri sucedía a Leo Messi como el mejor jugador del año.

