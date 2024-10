El Real Madrid cancela su expedición a París a última hora: ¡Vinicius no sería el Balón de Oro!

El Real Madrid ha cancelado a última hora su viaje a París después de enterarse de que su jugador, Vinicius Jr, no iba a recibir el Balón de Oro 2024 que se entregará esta tarde noche en la Plaza du Chatelet, a orillas del rio Sena.

Vinicius no será Balón de Oro; Rodri, claro favorito

El brasileño partía como el claro favorito de las apuestas pero el hecho de que la expedición blanca finalmente se haya quedado en Madrid da a entender que no será el ganador. Rodrigo Hernández, del Manchester City, es ahora el jugador con más opciones de ser elegido. Carvajal y Bellingham también estaban en la terna pero todo apunta a que tampoco recibirán el galardón.

El vuelo blanco ha sido cancelado a última hora

El vuelo del club blanco, formado en un principio por 50 personas entre nominados, entrenador, familiares y otros miembros, iba a partir del aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas a las 15.00 horas pero ha sido cancelado a última hora tras recibir un 'chivatazo' que les habría informado de que ninguno de sus jugadores iba a ser el elegido. Una información que habría sido comunicada a los nominados horas antes de la gala a diferencia de años anteriores en los que se conocía al ganador desde mucho antes de la celebración del evento.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, podría ser el único representante del club merengue en la gala.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro y UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", habrían dicho fuentes blancas al diario As.

Carlos Alcaraz, en París: "Tanto Rodri como Vinicius lo merecen"

Carlos Alcaraz, que se encuentra en París para disputar el Masters 1.000 de la capital francesa, ha confirmado que no asistirá a la gala del Balón de Oro y aseguró que "tanto Rodri como Vinicius lo merecen".

"Parecía que iba a ganarlo Vinicius, ahora parece que será Rodri. Son dos grandes y lo merecen por el gran año que han tenido. Me llevo bien con los dos y sea quien sea el que lo gane estoy muy contento", indicó el número 2 de la ATP.

"Me habría encantado ir, pero tampoco me han invitado. Además, estoy aquí por el torneo y mañana tengo partido (contra el chileno Nicoás Jarry o el italiano Lorenzo Sonego)", señaló el murciano.

