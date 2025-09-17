Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Real Madrid

Trent Alexander-Arnold, dos meses de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral

El Real Madrid hace público el parte médico del lateral y confirma que sufre "una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda"

Trent Alexander-Arnold, en el momento de ser sustituido por Carvajal

Trent Alexander-Arnold, en el momento de ser sustituido por CarvajalReuters

Publicidad

Ya hay parte médico de Trent Alexander-Arnold después de que el lateral derecho se retirada lesionado anoche en el debut del Real Madrid en la Champions League ante el Olympique de Marsella. El futbolista inglés estará entre seis y ocho semanas fuera de los terrenos de juego por "una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda"

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución", informa el Real Madrid en un comunicado

Alexander-Arnold fue reemplazado por Dani Carvajal a los cinco minutos del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu después de echarse una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois. Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Dani Carvajal, quien fue expulsado en el segundo tiempo por dar un cabezazo al meta argentino Gero Rulli.

Xabi Alonso puede tener un problema en el lateral derecho en los próximos partidos de la Champions, a la espera de la sanción que le imponga la UEFA a Dani Carvajal. El Real Madrid visitará el próximo 30 de septiembre al Kairat Almaty y recibirá el 22 de octubre al Juventus.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Thomas Partey se declara no culpable de los delitos de violación y agresión sexual

Thomas Partey, a su llegada al tribunal de Southwark

Publicidad

Deportes

Gil Manzano, en el momento de expulsar a Dejan Huijsen en Anoeta

Un partido de sanción a Dejan Huijsen tras su expulsión en Anoeta

Pedro Martínez celebra un punto ante Holger Rune en Marbella

Copa Davis: España evita a la Italia de Sinner y se medirá a República Checa en cuartos

Trent Alexander-Arnold, en el momento de ser sustituido por Carvajal

Trent Alexander-Arnold, dos meses de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral

Thomas Partey, a su llegada al tribunal de Southwark
Fútbol

Thomas Partey se declara no culpable de los delitos de violación y agresión sexual

Jorge Lorenzo, en el Motorland Aragon Circuit en septiembre de 2024
Motor

Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros tras comprar un noria en Italia: "Confié mis inversiones a la persona equivocada"

Fognini saluda a Alcaraz tras su partido en Wimbledon
Tenis

Fognini explica la diferencia entre Alcaraz y Sinner: "Jannik es más cuadrado, Carlos es alguien que..."

El extenista italiano, que jugó el último partido de su carrera ante Alcaraz en Wimbledon, ofrece su opinión sobre lo que diferencia a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

La selección española de fútbol en Konya, Turquía
Boicot Israel

¿Puede quedarse España sin ir al Mundial 2026 por el boicot del Gobierno a Israel?

Patxi López asegura que se valorará la presencia de España en el Mundial 2026 si está Israel. ¿Puede el Gobierno impedir que equipos españoles participen en competiciones internacionales?

Gil Manzano, en el momento de expulsar a Huijsen en Anoeta

El CTA, sobre la expulsión de Huijsen: "La sanción más ajustada hubiera sido amarilla"

Xabi Alonso habla con Mbappé en el Santiago Bernabéu

Toque de Xabi Alonso a Carvajal: "La expulsión es evitable. Tendremos que hablar del tema"

El entrenador del Olympique, Roberto De Zerbi, en el Santiago Bernabéu

De Zerbi: "El segundo penalti es un poco vergonzoso, no era penalti"

Publicidad