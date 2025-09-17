Trent Alexander-Arnold, dos meses de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral

Ya hay parte médico de Trent Alexander-Arnold después de que el lateral derecho se retirada lesionado anoche en el debut del Real Madrid en la Champions League ante el Olympique de Marsella. El futbolista inglés estará entre seis y ocho semanas fuera de los terrenos de juego por "una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda"

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución", informa el Real Madrid en un comunicado

Alexander-Arnold fue reemplazado por Dani Carvajal a los cinco minutos del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu después de echarse una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois. Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Dani Carvajal, quien fue expulsado en el segundo tiempo por dar un cabezazo al meta argentino Gero Rulli.

Xabi Alonso puede tener un problema en el lateral derecho en los próximos partidos de la Champions, a la espera de la sanción que le imponga la UEFA a Dani Carvajal. El Real Madrid visitará el próximo 30 de septiembre al Kairat Almaty y recibirá el 22 de octubre al Juventus.

