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La tortuga Yellow predice el campeón de la final del Mundial 2026: ¿Quién ganará, España o Argentina?

La tortuga talismán del Sea Life Benalmádena da su vaticinio más esperado y pronostica al ganador de la gran final del Mundial entre España y Argentina.

La tortuga Yellow predice el campeón de la final del Mundial 2026: ¿Quién ganará, España o Argentina?

La tortuga talismán Yellow predice el ganador de laf inal

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Nuestro oráculo particular ya ha hablado antes de la final del Mundial. Acertó en el Uruguay - España, en el partido ante Austria, en los octavos frente a Portugal, en los cuartos frente a Bélgica y también en las semifinales contra Francia. Sí, hablamos de la tortuga Yellow, ya famosa por vaticinar los resultados de la selección española de fútbol en el Mundial 2026. Y como no podía ser de otra forma, el reptil del Sea Life Benalmádena se ha vuelto a 'mojar' en la gran final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.

El partido entre la vigente campeona del mundo y de América y la campeona de Europa es la final de las finales y Yellow lo ha tenido clarísimo: se ha vuelto a decantar por el brócoli de la selección española de fútbol. Este simpático animal apuesta por un triunfo del combinado de Luis de la Fuente y, de confirmarse de nuevo su vaticinio, España haría historia al bordarse su segunda estrella de campeona 16 años después de lograrlo en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Talismán durante todo el Mundial

Hay que recordar que Yellow acertó al apostar por la selección española de fútbol ante Francia en las semifinales, contra Bélgica en los cuartos de final, también en los octavos ante Portugal y en los dieciseisavos de final frente a Austria. La tortuga más famosa de España también pronosticó el triunfo de España ante Uruguay en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Esperemos que, por última vez, nuestro nuevo pulpo Paul particular acierte y volvamos a hacer historia en la Copa del Mundo.

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