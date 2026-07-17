Trump vuelve a cuestionar la integridad del sistema electoral y denuncia injerencias de China en 2020

Lo ha vuelto a hacer Donald Trump. Si no hace mucho el presidente de Estados Unidos presumía de una buena relación con el gigante asiático ahora denuncia una supuesta interferencia electoral de China que le habrían hecho perder las elecciones en 2020.

No es la primera vez que Trump cuestiona la fiabilidad del sistema electoral. Ahora, durante un mensaje en horario estelar desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense disfrazó sus intenciones asegurando que no quiere "debilitar la confianza en las elecciones", sino "corregir las vulnerabilidades, muy rápidamente".

Habla Trump de supuestas amenazas extranjeras y afirmó que información de inteligencia mostraba intentos de China de influir en los comicios de 2020, incluida la fabricación de documentos falsos para facilitar votos ilegales. Pero esos documentos bajo los que esconde sus argumentos describen acusaciones no verificadas. Es más ya en el pasado las agencias de seguridad rechazaron que hubiese influencia de actores extranjeros en los resultados.

En el centro de sus críticas, el voto electrónico. Asegura que esta forma de votar facilita el fraude y pide por ello mayores restricciones antes de las elecciones de medio mandato. La ofensiva de Trump contra el voto por correo ha encontrado resistencia incluso dentro del Partido Republicano, especialmente entre legisladores de estados donde esta práctica está extendida y que temen que restricciones más severas puedan afectar la participación de sus propios votantes.

Injerencia de Venezuela

Trump utilizó además documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA ) sobre Venezuela y la empresa tecnológica Smartmatic para defender que existieron mecanismos capaces de alterar resultados electorales entre 2004 y 2020 mediante tecnología digital. Sin embargo lo que se indica en el informe es que funcionarios venezolanos tenían "cierta capacidad para manipular los sistemas de votación electrónica" dentro de Venezuela, pero advertía que no existía evidencia concluyente de que esa tecnología hubiera sido utilizada para cometer un fraude electrónico a gran escala. Además, descartaba que el Gobierno venezolano o Smartmatic tuvieran capacidad para alterar elecciones fuera del país.

Críticas a la NBC y a la ABC

También ha cargado contra las cadenas de televisión nacionales NBC y ABC afeándoles no haber cubierto este mensaje. "En una medida inusual, NBC y ABC, las cadenas de noticias falsas, han declarado que no cubrirán este discurso".

"Ellos y otros medios de comunicación forman parte de un complot. Quieren continuar con este fraude por alguna razón. Quieren que siga adelante".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.