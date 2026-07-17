Sete Fernández, el trompetista que alienta a la selección: "Tenía el presentimiento de que España iba a llegar a la gran final"

La selección española cuenta desde hace años con un inconfundible 'jugador número doce' que, en lugar de botas, lleva una trompeta. Se trata de Sete Fernández, vecino de Alhaurín el Grande (Málaga), quien se ha convertido en una de las caras más reconocibles de la afición de La Roja gracias a un instrumento que marca el ritmo de los cánticos en cada partido, decidido a mantener vivo el legado de Manolo el del Bombo.

Su historia comenzó casi por casualidad durante la Eurocopa de 2004. Lo que nació como una ocurrencia espontánea terminó convirtiéndose en una tradición que le ha llevado a acompañar a la selección por todo el mundo durante más de dos décadas. "Causó tanta sensación que repetí en el Mundial de 2006", recuerda el aficionado malagueño, que desde entonces no ha dejado de seguir al combinado nacional y ha consolidado su trompeta como uno de los sonidos más característicos de las gradas españolas.

Tras una jornada recorriendo las calles de Manhattan y pasando por Times Square junto a otros seguidores españoles, Fernández confesó que el objetivo era descansar antes de una cita que considera histórica. "Mañana también va a ser un gran día", aseguró desde la ciudad estadounidense.

El aficionado explicó que su intención no es otra que continuar la labor que durante décadas desempeñó Manolo el del Bombo, fallecido en 2024 y convertido en uno de los grandes símbolos de la afición española. "Simplemente intento que el legado de Manolo siga vigente y que la afición española se sienta identificada con lo que intento hacer en la grada, unirlas a todas y que todos marquemos el ritmo para llevar a España a conseguir grandes éxitos", afirmó.

Un sonido que recorre el estadio

Según relató, el sonido de su instrumento no pasa desapercibido dentro del estadio. "Estoy durante todo el partido tocando, intentando animar. Evidentemente eso le llega a los jugadores", explicó. Incluso reveló que el presidente de la Federación le ha trasladado que la trompeta se escucha perfectamente desde el palco, mientras que algunos futbolistas también le han reconocido que perciben su apoyo desde el terreno de juego.

Entre ellos citó a Marc Cucurella, el cual, tras uno de los encuentros de la fase de clasificación, le comentó entre risas: "Chiquillo, no veas los pulmones que tienes, porque se escucha desde el campo".

Un récord histórico

La final supondrá un nuevo hito para Fernández, que acumula ya 37 partidos consecutivos siguiendo a España como visitante y alcanzará los 38 si presencia el encuentro decisivo. El aficionado asegura que no conoce a nadie que haya enlazado una racha semejante acompañando a una selección nacional lejos de su país.

Además, confesó que nunca dudó del recorrido del combinado español en el torneo. "Desde la fase de clasificación tenía el presentimiento de que España iba a llegar a la gran final", señaló, hasta el punto de comprar con antelación los billetes para la final y para la posterior celebración en Madrid. Con la trompeta preparada y la confianza intacta, Sete Fernández volverá a ocupar su sitio en la grada con un único objetivo: empujar a España hacia un nuevo título.

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