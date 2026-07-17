Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

Sete Fernández, el trompetista que alienta a la selección: "Tenía el presentimiento de que España iba a llegar a la gran final"

El aficionado está decidido a mantener el legado de Manolo el del Bombo.

Sete Fernández

Sete Fernández, el trompetista que alienta a la selección: "Tenía el presentimiento de que España iba a llegar a la gran final" | Antena3 Noticias

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

La selección española cuenta desde hace años con un inconfundible 'jugador número doce' que, en lugar de botas, lleva una trompeta. Se trata de Sete Fernández, vecino de Alhaurín el Grande (Málaga), quien se ha convertido en una de las caras más reconocibles de la afición de La Roja gracias a un instrumento que marca el ritmo de los cánticos en cada partido, decidido a mantener vivo el legado de Manolo el del Bombo.

Su historia comenzó casi por casualidad durante la Eurocopa de 2004. Lo que nació como una ocurrencia espontánea terminó convirtiéndose en una tradición que le ha llevado a acompañar a la selección por todo el mundo durante más de dos décadas. "Causó tanta sensación que repetí en el Mundial de 2006", recuerda el aficionado malagueño, que desde entonces no ha dejado de seguir al combinado nacional y ha consolidado su trompeta como uno de los sonidos más característicos de las gradas españolas.

Tras una jornada recorriendo las calles de Manhattan y pasando por Times Square junto a otros seguidores españoles, Fernández confesó que el objetivo era descansar antes de una cita que considera histórica. "Mañana también va a ser un gran día", aseguró desde la ciudad estadounidense.

El aficionado explicó que su intención no es otra que continuar la labor que durante décadas desempeñó Manolo el del Bombo, fallecido en 2024 y convertido en uno de los grandes símbolos de la afición española. "Simplemente intento que el legado de Manolo siga vigente y que la afición española se sienta identificada con lo que intento hacer en la grada, unirlas a todas y que todos marquemos el ritmo para llevar a España a conseguir grandes éxitos", afirmó.

Un sonido que recorre el estadio

Según relató, el sonido de su instrumento no pasa desapercibido dentro del estadio. "Estoy durante todo el partido tocando, intentando animar. Evidentemente eso le llega a los jugadores", explicó. Incluso reveló que el presidente de la Federación le ha trasladado que la trompeta se escucha perfectamente desde el palco, mientras que algunos futbolistas también le han reconocido que perciben su apoyo desde el terreno de juego.

Entre ellos citó a Marc Cucurella, el cual, tras uno de los encuentros de la fase de clasificación, le comentó entre risas: "Chiquillo, no veas los pulmones que tienes, porque se escucha desde el campo".

Un récord histórico

La final supondrá un nuevo hito para Fernández, que acumula ya 37 partidos consecutivos siguiendo a España como visitante y alcanzará los 38 si presencia el encuentro decisivo. El aficionado asegura que no conoce a nadie que haya enlazado una racha semejante acompañando a una selección nacional lejos de su país.

Además, confesó que nunca dudó del recorrido del combinado español en el torneo. "Desde la fase de clasificación tenía el presentimiento de que España iba a llegar a la gran final", señaló, hasta el punto de comprar con antelación los billetes para la final y para la posterior celebración en Madrid. Con la trompeta preparada y la confianza intacta, Sete Fernández volverá a ocupar su sitio en la grada con un único objetivo: empujar a España hacia un nuevo título.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Dos entrenadores y un destino: De la Fuente "ilusionado" por medirse a Argentina y Scaloni vive en España pero intentará "ganar"

Llegada de España a Nueva York

Publicidad

Deportes

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina

Sete Fernández

Sete Fernández, el trompetista que alienta a la selección: "Tenía el presentimiento de que España iba a llegar a la gran final"

Corren en Nueva York por La Roja

La fiebre por la Roja invade las calles de Nueva York con la llegada de miles de aficionados

Mala calidad del aire en Nueva York
Mundial 2026

Amenaza inesperada para la Finalísima España - Argentina del Mundial 2026: la calidad del aire es "malsana"

Lamine Yamal y Pedro Porro en la celebración del gol ante Francia
SELECCIÓN ESPAÑOLA

España se entrena en Nueva Jersey con Lamine Yamal y Pedro Porro al margen

Luis de la Fuente vs Lionel Scaloni
MUNDIAL 2026

La curiosa relación entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: el seleccionador español fue su profesor

El seleccionador español le dio clases en el curso de entrenador y el técnico argentino comenta en la previa a la final que ambos tienen una particular relación.

Imagen de Bilbao
PANTALLA MUNDIAL

Polémica en Bilbao, no habrá pantalla municipal para ver la final del Mundial entre España y Argentina

Desde el PNV argumentan que ni con el Athletic de Bilbao se ha puesto pantalla gigante, pero el PP podrá ponerla en el parque de Doña Casilda.

Carlos Alcaraz firma autógrafos tras finalizar su partido contra el finlandés Otto Virtanen

Carlos Alcaraz ya tiene fecha para su posible vuelta tras la lesión de muñeca

España, a por la segunda estrella en Nueva York ante Argentina

¿Y si sí? Cuando la superestrella es el equipo: España, a por su segundo Mundial

El pase de España a la final, lo más visto en TV en Alemania en un partido que no jugara su selección

¿Quién ganará el Mundial 2026? Esto es lo que dice la Inteligencia Artificial

Publicidad