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Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina

El presidente tiene previsto un viaje a Argelia el lunes pero asistirá al encuentro entre España y Argentina.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez Europa Press

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Daniel Caballero
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá este domingo a la final del Mundial que enfrentará a España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York. Así lo han confirmado fuentes de Moncloa, que señalan que el jefe del Ejecutivo ocupará un lugar en el palco de autoridades para presenciar el encuentro en el que la selección española buscará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

La presencia de Sánchez había estado en el aire debido a los compromisos internacionales que tiene previstos para el inicio de la próxima semana. Finalmente, el presidente ha conseguido reorganizar su agenda y, una vez concluya la final, viajará directamente a Argelia, donde desarrollará su agenda institucional durante la jornada del lunes, en la que será su primera visita oficial al país norteafricano desde 2020.

A un paso de hacer historia

La selección dirigida por Luis de la Fuente afronta la cita más importante del torneo con la oportunidad de reeditar el éxito logrado en Sudáfrica 2010 y levantar el segundo Mundial de su palmarés.

El combinado nacional llega a la final tras completar un recorrido impecable en las eliminatorias. Comenzó la fase de eliminación directa con una contundente victoria por 3-0 ante Austria en dieciseisavos de final, un triunfo que puso fin a una sequía de quince años sin superar una ronda mundialista desde el título conquistado en Sudáfrica.

Posteriormente, España eliminó a Portugal en octavos de final gracias a un ajustado 1-0, superó a Bélgica por 2-1 en cuartos y selló su pase a la final con una sólida actuación frente a Francia, imponiéndose por 2-0 a la selección liderada por Kylian Mbappé. El encuentro ante Argentina se disputará este domingo a las 21:00 horas, con la posibilidad de que España vuelva a escribir una de las páginas más importantes de su historia futbolística.

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