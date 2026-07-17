Vincic, el árbitro de la final España - Argentina: de la 'ley Vinicius' a una polémica detención en 2020

La FIFA ya ha designado al árbitro de la gran final del Mundial de 2026. El esloveno Slavko Vincic será el encargado de dirigir el España-Argentina del próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, un colegiado de amplia experiencia internacional y cuyo nombre también está ligado a uno de los episodios más surrealistas vividos por un árbitro de élite.

A sus 46 años, el esloveno afrontará el partido más importante de su carrera después de haber arbitrado tres encuentros en esta Copa del Mundo.

Cuarto partido del Mundial

Vincic dirigió durante la fase de grupos el encuentro entre Brasil y Marruecos, así como el Jordania-Argelia.

Posteriormente fue designado para el México-Ecuador de los dieciseisavos de final, un partido que generó polémica por la expulsión del ecuatoriano Piero Hincapié.

El central vio la tarjeta roja por taparse la boca mientras se dirigía a un rival, en aplicación de la conocida como 'ley Vinicius-Prestianni', una de las novedades disciplinarias introducidas durante este Mundial.

España nunca ha perdido con él

El historial de España con Slavko Vincic invita al optimismo. La selección permanece invicta en los cinco partidos oficiales que ha dirigido el colegiado esloveno. Entre ellos destaca la victoria por 2-1 frente a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024.

Además, Vincic ya estuvo presente en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió la sorprendente derrota de Argentina frente a Arabia Saudí (1-2) y el encuentro entre Gales e Irán.

Este año el esloveno expulsó a Camavinga por una polémica doble amarilla en el Bayern Múnich - Real Madrid de Champions. El francés retuvo el balón apenas unos segundos después de una falta a Kane y Vincic le sacó tarjeta sin recordar que ya tenía una; los jugadores del Bayern tuvieron que avisarle para expulsarle.

Una redada que dio la vuelta al mundo

Más allá del fútbol, Vincic protagonizó hace unos años un episodio que generó un enorme revuelo mediático. En mayo de 2020, en plena pandemia, el árbitro viajó a Bosnia-Herzegovina para asistir a una comida privada en un rancho situado en Suho Polje. Según explicó posteriormente, había sido invitado por unos conocidos y no conocía al resto de personas presentes.

Durante la comida, las fuerzas de seguridad bosnias rodearon el establecimiento y llevaron a cabo una gran operación policial. La investigación estaba relacionada con una presunta red de tráfico de drogas, prostitución y blanqueo de capitales. Todas las personas que se encontraban en el lugar fueron retenidas e interrogadas. Entre ellas estaba el propio Vincic.

Quedó en libertad esa misma noche

Tras prestar declaración, el colegiado fue puesto inmediatamente en libertad al comprobarse que no guardaba ninguna relación con la investigación. Aquella misma noche regresó a su domicilio en Maribor y nunca llegó a ser acusado de ningún delito.

Pese a ello, el episodio dio la vuelta al mundo por el enorme impacto que supuso ver el nombre de uno de los árbitros más prestigiosos de la UEFA vinculado, aunque solo fuera circunstancialmente, a una operación contra organizaciones criminales.

Cuatro años después, Slavko Vincic tendrá la responsabilidad de impartir justicia el partido del año, con España y Argentina peleando por el título de campeones del mundo.

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