Un repartidor entregó su pedido durante el penalti de Oyarzabal y celebró el gol como uno más

La semifinal del Mundial entre España y Francia ha dejado una escena curiosa. En el momento en el que Mikel Oyarzabal se disponía a lanzar el penalti que acabaría adelantando a la selección española, un repartidor llegó a entregar un pedido a una vivienda.

En un principio, el trabajador se quedó en la puerta. No obstante, una de las personas que estaba en la casa le invitó a entrar y se sentó para estar atento a la televisión.

Cuando Oyarzabal marcó el gol, estalló la locura dando lugar a una celebración compartida entre desconocidos unidos por el gol. La escena no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.