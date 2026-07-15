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Imagen del repartidor de comida viendo el partido

Un repartidor entregó su pedido durante el penalti de Oyarzabal y celebra el gol como uno más | ANTENA 3 NOTICIAS

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Un repartidor entregó su pedido durante el penalti de Oyarzabal y celebró el gol como uno más

El trabajador se quedó en la puerta y cuando una de las personas le invitó a entrar en la vivienda, juntos celebraron el gol que abrió el camino del triunfo ante Francia.

Alba Gutiérrez
Publicado:

La semifinal del Mundial entre España y Francia ha dejado una escena curiosa. En el momento en el que Mikel Oyarzabal se disponía a lanzar el penalti que acabaría adelantando a la selección española, un repartidor llegó a entregar un pedido a una vivienda.

En un principio, el trabajador se quedó en la puerta. No obstante, una de las personas que estaba en la casa le invitó a entrar y se sentó para estar atento a la televisión.

Cuando Oyarzabal marcó el gol, estalló la locura dando lugar a una celebración compartida entre desconocidos unidos por el gol. La escena no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

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