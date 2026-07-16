Así fue la insólita aparición de Puigdemont en España y su posterior fuga

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta su sentencia sobre la ley española de amnistía para determinar si el perdón de los delitos de malversación y terrorismo es conforme a las normas europeas. La Corte, con sede en Luxemburgo, leerá su fallo a partir de las 10:00 horas y tiene previsto resolver las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable de los gastos del procés. Este caso afecta directamente a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas y la Audiencia Nacional, en relación al delito de terrorismo por el que está juzgando a los Comités de Defensa de la República (CDR).

Esta sentencia también marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser clave para su posible regreso a España.

8 de agosto de 2024: la última vez de Puigdemont en España

Puigdemont huyó de España el 30 de octubre de 2017 con destino a Bélgica, país donde fijó de forma temporal su residencia en la localidad de Waterloo. Tras casi siete años huido de la justicia, el que fue presidente de la Generalitat de Cataluña no volvió a nuestro país. Precisamente, el 8 de agosto de 2024 Carles Puigdemont daba un discurso en medio de una concentración en el Paseo de Lluís Companys en Barcelona. Desde allí, Puigdemont aseguraba que la autodeterminación de Cataluña es "un derecho que pertenece a los pueblos" y detallaba que había ido a Barcelona "para recordarles que aún estamos aquí".

En aquel momento, el objetivo del líder de Junts era llegar hasta el Parlament para acudir al pleno de investidura, pero los Mossos d'Esquadra blindaron todas las entradas a la Cámara catalana para impedir su acceso. Pese a no poder acceder al Parlament, sí logró irrumpir en el acto de bienvenida que se celebró a pocos metro del Parque de la Ciutadella. Tras el breve discurso y su presencia en el acto de bienvenida, el 'expresident' se mezcló entre la gente y se esfumó sin que las fuerzas de seguridad pudieran arrestarlo.

La 'Operación Jaula': un dispositivo para intentar detener a Puigdemont que se saldó sin éxito

Cuando Puigdemont logró zafarse de los agentes, los Mossos d'Esquadra activaron la llamada 'Operación Jaula' con controles por toda la comunidad para tratar de localizar al 'expresident'. Los agentes comprobaron que se había escabullido cuando se dirigía al Parlament en comitiva rodeado de los suyos y, ante esa situación, los agentes iniciaron el dispositivo en dos puntos: en primer lugar, en el área de Barcelona y después, se extendió a toda Cataluña haciendo inspecciones y controles de vehículos.

Los Mossos reconocieron que "en el transcurso de la marcha y aprovechando el número de personas que le rodeaban, logró huir del lugar en un vehículo que los Mossos han intentado detener, pero no lo lograron". Además, en un comunicado añadían que "cabe destacar que el dispositivo que se había diseñado establecía que la detención se hiciera de forma proporcional y en el momento más oportuno para no generar desórdenes públicos".

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