Pagan una auténtica fortuna por la camiseta con la que Pelé ganó su primer Mundial en 1958

La historia del fútbol acaba de batir un nuevo récord en una sala de subastas. La camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958, donde Brasil conquistó su primera Copa del Mundo y el brasileño se dio a conocer al planeta con apenas 17 años, ha sido vendida por 4,9 millones de dólares en una subasta celebrada por Sotheby's en Nueva York.

La prenda se convierte así en el objeto más caro jamás vendido relacionado con la carrera deportiva de Pelé, superando cualquier otro recuerdo del tricampeón del mundo.

La camiseta de un Mundial que cambió la historia

La camiseta, de color azul y con el dorsal 10 en la espalda, era la gran protagonista de la subasta 'The Beautiful Game', dedicada a algunos de los objetos más emblemáticos de la historia del fútbol.

Aunque la casa Sotheby's esperaba alcanzar una cifra cercana a los seis millones de dólares, el martillo cayó finalmente en los 4,9 millones, una cantidad suficiente para convertirla en una pieza histórica del coleccionismo deportivo.

Aquella camiseta representa uno de los momentos más icónicos del fútbol mundial. Con ella, Pelé lideró a Brasil en la final contra la anfitriona Suecia y, gracias a un doblete, ayudó a la 'Canarinha' a conquistar el primero de los cinco Mundiales que luce en su palmarés.

Además, aquel día el brasileño se convirtió en el futbolista más joven en marcar en una final de la Copa del Mundo, un récord que todavía forma parte de la historia del torneo.

Maradona y Messi, entre los protagonistas

La subasta reunió decenas de objetos históricos relacionados con algunas de las mayores leyendas del fútbol. El segundo artículo más cotizado fue el brazalete de capitán que Diego Armando Maradona llevó durante el Mundial de México 1986, el torneo en el que firmó la inolvidable 'Mano de Dios'. La pieza alcanzó un precio de 512.000 dólares.

También despertaron un gran interés varias camisetas de Lionel Messi correspondientes a su etapa en el FC Barcelona. La más valiosa fue una utilizada en la Liga de Campeones de 2017, que se adjudicó por 217.600 dólares, mientras que otras camisetas del argentino empleadas en partidos de LaLiga superaron la barrera de los 100.000 dólares.

Los cromos, por debajo de las expectativas

No todos los lotes cumplieron las previsiones de Sotheby's. La subasta incluía también una amplia colección de cromos históricos de fútbol, muchos de los cuales se vendieron por debajo de las estimaciones iniciales. Entre ellos figuraba un cromo de Pelé de 1958, que alcanzó los 108.000 dólares, lejos de los al menos 150.000 dólares que esperaba obtener la casa de subastas.

La mayoría de las tarjetas de colección también cerraron sus pujas por cifras inferiores a las previstas, confirmando que, en esta ocasión, el gran protagonista de la jornada fue la camiseta con la que un adolescente llamado Pelé inició una de las carreras más legendarias que ha conocido el deporte.

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