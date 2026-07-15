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Intentan robar en la casa de Lamine Yamal en Barcelona tras la semifinal del Mundial Francia - España

Los ladrones se vieron sorprendidos por el personal de seguridad privada del jugador del Barcelona.

Imagen de Lamine Yamal

Intento de robo en casa de Lamine Yamal tras la semifinal ante Francia | EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La clasificación de España para la final del Mundial de 2026 quedó empañada para Lamine Yamal por un grave incidente ocurrido durante el partido ante Francia.

La casa del futbolista del Barça en Esplugues de Llobregat (Barcelona) sufrió esta pasada madrugada un intento de robo que se ha visto frustrado por el personal de seguridad privada del jugador.

A raíz de este intento de robo con fuerza, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación.

Sorprendidos por un vigilante

Un vigilante vio en las cámaras de seguridad a dos personas con pasamontañas encaramadas en uno de los muros de la vivienda del futbolista. Al ser sorprendidos, los ladrones huyeron rápidamente del lugar.

Tras estos hechos, que se produjeron hacia las cuatro de la madrugada, el personal de seguridad privada de Lamine Yamal avisó a los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo del caso por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

El intento de robo se ha producido pocas horas después del partido de la semifinal del Mundial entre la selección de España y la de Francia, que disputó Lamine Yamal.

Otros intentos de robo en la urbanización

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que esta madrugada se han producido también otros intentos de robo con fuerza en viviendas situadas en la misma zona en la que vive el jugador del Barça, una urbanización de lujo, por lo que todavía no se puede determinar si los ladrones sabían que se trataba de la casa de Yamal o si los autores de estos robos son los mismos.

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