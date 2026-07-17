Amenaza inesperada para la Finalísima España - Argentina del Mundial 2026: la calidad del aire es "malsana"

Cielos anaranjados y una densa bruma que reduce de forma significativa la visibilidad. Así amanecieron en Nueva York, ciudad en la que este domingo se jugará la Finalísima entre España y Argentina.

En menos de 72 horas el mundo tiene una cita con el fútbol. España y Argentina se juegan el título de campeones de un Mundial al que en las últimas horas intenta asistir una amenaza inesperada: el humo procedente de los incendios forestales que se están combatiendo en Canadá.

Este ambiente ha provocado una caída drástica en la calidad del aire en gran parte de Estados Unidos, desde los Grandes Lagos hasta la ciudad de Nueva York.

Este crisis ambiental se ha visto empeorada por lo que se conoce como 'cúpula de calor' que ha atrapado el humo cerca de la superficie. Se espera que las nubes de humo continúen desplazándose hacia el sur a lo largo del día, pudiendo llegar incluso hasta el estado de Maryland.

En Nueva York se llevan emitiendo avisos desde el jueves por la mañana cuando, según IQAir, había una calidad del aire "malsano para grupos sensibles".

El departamento de Salud ha pedido a la población tomar precauciones extraordinarias, advirtiendo que la exposición a las partículas finas del humo puede causar dificultad para respirar, tos, mareos y fatiga.

Se espera que la lluvia anunciada ayude y disipe todo. Por el momento, ni la FIFA ni las autoridades contemplan aplazar o suspender el partido. Exponerse un día a este humo equivale a fumar diez cigarrillos.

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