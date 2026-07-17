Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

Amenaza inesperada para la Finalísima España - Argentina del Mundial 2026: la calidad del aire es "malsana"

Se espera que la lluvia anunciada ayude y disipe todo. Por el momento, ni la FIFA ni las autoridades contemplan aplazar o suspender el partido.

Mala calidad del aire en Nueva York

Amenaza inesperada para la Finalísima España-Argentina: la calidad del aire es "malsana" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Cielos anaranjados y una densa bruma que reduce de forma significativa la visibilidad. Así amanecieron en Nueva York, ciudad en la que este domingo se jugará la Finalísima entre España y Argentina.

En menos de 72 horas el mundo tiene una cita con el fútbol. España y Argentina se juegan el título de campeones de un Mundial al que en las últimas horas intenta asistir una amenaza inesperada: el humo procedente de los incendios forestales que se están combatiendo en Canadá.

Este ambiente ha provocado una caída drástica en la calidad del aire en gran parte de Estados Unidos, desde los Grandes Lagos hasta la ciudad de Nueva York.

Este crisis ambiental se ha visto empeorada por lo que se conoce como 'cúpula de calor' que ha atrapado el humo cerca de la superficie. Se espera que las nubes de humo continúen desplazándose hacia el sur a lo largo del día, pudiendo llegar incluso hasta el estado de Maryland.

En Nueva York se llevan emitiendo avisos desde el jueves por la mañana cuando, según IQAir, había una calidad del aire "malsano para grupos sensibles".

El departamento de Salud ha pedido a la población tomar precauciones extraordinarias, advirtiendo que la exposición a las partículas finas del humo puede causar dificultad para respirar, tos, mareos y fatiga.

Se espera que la lluvia anunciada ayude y disipe todo. Por el momento, ni la FIFA ni las autoridades contemplan aplazar o suspender el partido. Exponerse un día a este humo equivale a fumar diez cigarrillos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Messi avisa a España antes de la final: "Conozco bien a los jugadores, me he enfrentado a muchos"

Aficionados viendo el Francia - España en Colón

Publicidad

Deportes

Sete Fernández

Sete Fernández, el trompetista que alienta a la selección: "Tenía el presentimiento de que España iba a llegar a la gran final"

Corren en Nueva York por La Roja

La fiebre por la Roja invade las calles de Nueva York con la llegada de miles de aficionados

Mala calidad del aire en Nueva York

Amenaza inesperada para la Finalísima España - Argentina del Mundial 2026: la calidad del aire es "malsana"

Lamine Yamal y Pedro Porro en la celebración del gol ante Francia
SELECCIÓN ESPAÑOLA

España se entrena en Nueva Jersey con Lamine Yamal y Pedro Porro al margen

Luis de la Fuente vs Lionel Scaloni
MUNDIAL 2026

La curiosa relación entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: el seleccionador español fue su profesor

Imagen de Bilbao
PANTALLA MUNDIAL

Polémica en Bilbao, no habrá pantalla municipal para ver la final del Mundial entre España y Argentina

Desde el PNV argumentan que ni con el Athletic de Bilbao se ha puesto pantalla gigante, pero el PP podrá ponerla en el parque de Doña Casilda.

Carlos Alcaraz firma autógrafos tras finalizar su partido contra el finlandés Otto Virtanen
Tenis

Carlos Alcaraz ya tiene fecha para su posible vuelta tras la lesión de muñeca

El murciano se lesionó durante el torneo Conde de Godó de Barcelona y no ha regresado a la pista desde entonces. Ahora Alcaraz aparece inscrito en Cincinnati y alimenta la esperanza de su vuelta.

España, a por la segunda estrella en Nueva York ante Argentina

¿Y si sí? Cuando la superestrella es el equipo: España, a por su segundo Mundial

El pase de España a la final, lo más visto en TV en Alemania en un partido que no jugara su selección

¿Quién ganará el Mundial 2026? Esto es lo que dice la Inteligencia Artificial

Aficionados viendo el Francia - España en Colón

Dónde ver en Madrid la final del Mundial 2026: todas las pantallas gigantes para seguir el España-Argentina

Publicidad