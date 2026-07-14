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La tortuga Yellow y su vaticino más esperado del Mundial: ¿Quién ganará, Francia o España?

La tortuga del Sea Life Benalmádena pronostica al ganador de la semifinal del Mundial entre Francia y España.

El pronóstico de la tortuga Yellow para el Francia - España

El pronostico de la tortuga Yellow para la semifinal entre Francia y España | Espejo Público

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Acertó en el Uruguay - España, en el partido ante Austria, en los octavos frente a Portugal y en los cuartos frente a Bélgica. Sí, hablamos de la tortuga Yellow, ya famosa por vaticinar los resultados de la selección española de fútbol en el Mundial 2026. Y como no podía ser de otra forma, el reptil del Sea Life Benalmádena se ha vuelto a 'mojar' en las semifinales de la Copa del Mundo entre Francia y España.

El partido entre la subcampeona del mundo y la campeona de Europa es una final anticipada y Yellow ha vuelto a decantarse por el brócoli de la selección española de fútbol. Es decir, este simpático animal apuesta por un triunfo del combinado de Luis de la Fuente. Si se confirma su vaticinio, España haría historia al meterse en su segunda final de un Mundial, 16 años después de lograrlo en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Hay que recordar que Yellow acertó al apostar por la selección española de fútbol ante Bélgica en los cuartos de final, también en los octavos ante Portugal y en los dieciseisavos de final frente a Austria. La tortuga más famosa de España también pronosticó el triunfo de España ante Uruguay en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Lamine Yamal y Luis de la Fuente confían en el triunfo

En la previa de la histórica semifinal ante Francia, Luis de la Fuente y Lamine Yamal comparecieron en la rueda de prensa oficial de la FIFA en el AT&T Stadium de Arlington y ambos se mostraron optimistas con el partido de esta noche frente a la Francia de Mbappé, Dembélé, Olisé y Barcola.

"Desde el principio he dicho que el que te digan que eres favorito o no, no significa nada. Es decir, ¿es decisivo o no es decisivo? No, lo que sí es verdad es que creo que nos enfrentamos dos grandes selecciones. No vale para nada el favorito o no favorito, no me voy a meter ninguna más presión. La presión es la responsabilidad de todos con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente", explicó Luis de la Fuente.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", vaticinó Lamine Yamal en el AT&T Stadium de Arlington.

"No creo que sea culpa del entrenador que no lleve cinco goles. Son cosas del juego, no me preocupa. Yo he visto a España eliminada del Mundial y todavía no ha pasado; eso es lo único importante y ojalá marque otro gol mañana. Es el partido más importante que voy a jugar. Y me gusta haber llegado a este momento. Estamos muy ilusionados todos, yo el primero", apuntó el de Rocafonda.

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