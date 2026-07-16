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EEUU ataca un petrolero que se dirigía al principal puerto petrolero de Irán

Es el primer ataque estadounidense contra un buque mercante desde la reimplantación del bloqueo a Irán. Teherán advierte de represalias si continúan las ofensivas.

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Sara Díaz
Publicado:

Estados Unidos ha atacado un petrolero que se dirigía a la isla iraní de Kharg, principal centro de exportación de petróleo del país, en un nuevo episodio de la escalada de tensión entre Washington y Teherán. Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el buque "ignoró múltiples advertencias" al intentar acceder a un puerto sometido al bloqueo impuesto por la Administración de Donald Trump.

Las fuerzas estadounidenses aseguran que varias aeronaves dispararon misiles Hellfire contra la chimenea del petrolero para inutilizarlo e impedir que continuara su travesía. Se trata del primer ataque de Estados Unidos contra un buque mercante desde la reimplantación del bloqueo a los puertos iraníes, una medida con la que Washington busca aumentar la presión económica sobre la República Islámica.

La isla de Kharg concentra la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, por lo que cualquier incidente en sus inmediaciones tiene un fuerte impacto estratégico y aumenta la preocupación por la estabilidad del mercado energético y la seguridad marítima en la región.

La respuesta de Irán

Desde Teherán, las autoridades iraníes han respondido con dureza. El Gobierno ha advertido de que el estrecho de Ormuz constituye una "línea roja" y ha amenazado con atacar infraestructuras regionales si Estados Unidos amplía sus operaciones militares contra el país. El estrecho es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Por su parte, Donald Trump ha insistido en que mantendrá la presión sobre Irán. Preguntado sobre un posible ultimátum a Teherán, el presidente estadounidense evitó fijar plazos concretos y aseguró: "No me gusta poner plazos. Pero prácticamente saben que conocen la historia. Más les vale comportarse".

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países y alimenta el temor a una nueva escalada militar en Oriente Próximo, con posibles consecuencias para la estabilidad de la región y el comercio internacional.

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EEUU anuncia la ejecución de una ofensiva militar contra Irán y reanuda el bloqueo naval a sus puertos

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