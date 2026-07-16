Cuatro localidades y 400 personas evacuadas por el incendio en Orés, Zaragoza

El incendio forestal que fue declarado este pasado miércoles en Orés (Zaragoza) continúa en proceso de extinción. La rápida evolución del fuego obligó al Gobierno de Aragón a elevar la emergencia a Situación Operativa 2-Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) y a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Ahora, según un comunicado de EFE, la evacuación preventiva de Malpica de Arba se ha sumado a la operación durante esta pasada madrugada de jueves. Esta actividad ha sido necesaria debido al rápido avance de las llamas hacia el noroeste, llegando a rebasar la carretera A-1204. La Operativa en Nivel 2 sigue activa.

Según fuentes del operativo de extinción Infoar, también se han añadido medios aéreos a primera hora de esta mañana.

Cuatro localidades evacuadas

Aún quedan tres localidades que se encuentran en estado preventivo: Biel, Uncastillo y Fuencalderas. Sin embargo, se elevan a cuatro las que ya han comenzado su proceso de desalojo. Además de Malpica de Arba, Orés, Asín y Luesia también se encuentra en mitad de este procedimiento. Los desalojos han sido comunicados mediante el sistema ES-Alert y los vecinos están siendo atendidos en Ejea de los Caballeros.

Aunque las tareas de extinción comenzaron en las afueras, donde las llamas calcinaban vegetación a su paso, se terminaron por trasladar las dotaciones hacia los núcleos de viviendas. Así lo ha explicado el jefe de intervención de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza Alfonso Roy, pues la situación obligó a proteger las zonas residenciales.

"Momentos de una tensión muy alta"

Según ha contado Roy, el cambio de viento producido en Orés dejó aisladas a las dotaciones de la zona, pero consiguieron refugiarse en un lugar seguro. Por otro lado, en Asín, el viento también jugó en su contra, obligándoles a retroceder y a evacuar a toda la localidad. "Se vivieron momentos de tensión muy muy alta", ha relatado el jefe de intervención. Además, confiesa que nunca se ha visto ante una situación así en toda su trayectoria profesional.

A pesar de los problemas y las situaciones críticas a la que los operativos se han enfrentado desde este pasado miércoles, todos se encuentran "sanos y salvos", tal y como tranquiliza Alfonso Roy.