España se entrena en Nueva Jersey con Lamine Yamal y Pedro Porro al margen

La selección española ha completado su primer entrenamiento este jueves en Nueva Jersey, en dicho entreno, Lamine Yamal y Pedro Porro han estado al margen del grupo, después de salir con molestias del partido ante Francia y a tres días de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado nacional se ejercitó en Whippany, en Nueva Jersey, dos días después de vencer a Francia por 0-2 en las semifinales y avanzar a su segunda final mundialista. Tras ese encuentro, Lamine Yamal, que disputó todos los minutos, acabó con molestias y cojeando. Y Pedro Porro también tuvo que ser sustituido en el minuto 84 por problemas físicos.

Así, los dos futbolistas se han entrenado al margen en la sesión de este jueves, cuando solo restan tres días para la final ante Argentina de este domingo.

Luis de la Fuente tranquiliza

Luis de la Fuente, ya tranquilizó tras el encuentro de 'semis' frente a los galos. "Lamine no tiene nada, que yo sepa, y Pedro Porro parece que es una sobrecarga", dijo en rueda de prensa.

Desde la Real Federación Española de Fútbol transmiten calma respecto a la disponibilidad de ambos jugadores para la final, con el objetivo de que el viernes se reincorporen al trabajo con el grupo.

Tanto Lamine Yamal como Pedro Porro saltaron al césped junto al resto de sus compañeros, pero tras un ligero calentamiento no participaron en los rondos habituales y llevaron a cabo estiramientos sobre esterillas durante los 15 minutos abiertos a la prensa, en los que Luis de la Fuente estuvo muy pendiente de ellos.

Final entre España y Argentina

El partido entre España y Argentina será el domingo 19 de julio a las 21:00 horas y se podrá seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión y la última hora de todo lo que ocurra en el España - Argentina de la final del Mundial 2026.

La mayoría de los futbolistas de esta selección apenas recuerda el Mundial de Sudáfrica 2010. Algunos eran niños. Lamine Yamal ni siquiera conserva memoria de aquel torneo: tenía solo dos años y estaba a tres días de cumplir los tres cuando Andrés Iniesta marcó el gol que cambió la historia del fútbol español.

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